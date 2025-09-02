Lesújtó hír jött: elhunyt a fiatal szépségkirálynő

Egy fiatal szépségkirálynő tragikus módon életét vesztette egy szörnyű motorbalesetben, amikor Guatemala egyik legveszélyesebb útvonalán haladt a járművével.

Szörnyű balesetben életét vesztette a szépségkirálynő Fotó: Freepik

A 20 éves Alondra Marianela Hernández Pérez munkába tartott, amikor hirtelen elvesztette uralmát a motorja felett. A halálos baleset augusztus 26-án délután történt a veszélyes San Marcos-Quetzaltenango úton, ahol korábban már sok tragikus eset történt.

A szemtanúk azonnal a segítségére siettek, majd kritikus állapotban szállították kórházba. Alondra, akit 2024-ben Miss La Blancának választottak, sajnos másnap elhunyt. A hatóságok még nem erősítették meg a halál pontos okát, bár a szemtanúk gyanítják, hogy a szépségkirálynő a nehéz útviszonyok miatt megcsúszhatott a járművével.

A városi önkormányzat egy szívszorító közleményben a következőket írta:

San Marcos megye királynője gyászolja Alondra Marianela Hernández Pérez, a 2024-es Miss La Blanca elhunytát. Részvétünket fejezzük ki édesanyjának, testvéreinek és La Blanca közösségének. Nyugodj békében.

Alondra 2024-ben La Blanca szépségkirálynőjévé koronázták San Marcos megyében, és fényes jövő előtt állt, amikor a tragédia bekövetkezett.

A barátok és rajongók mély részvétüket és fájdalmukat fejezték a közösségi médiában.

– Nehéz elhinni, hogy 20 évesen elmentél. Köszönjük, Alondra, a mosolyokat, amiket nekünk adtál. Nyugodj békében! - fogalmazott a fiatal nő egyik barátja.

– Legmélyebb részvétem a családnak - írta egy másik hozzászóló.

A rendőrség vizsgálja a tragédia pontos körülményeit - írja a Mirror.