Ázsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lesújtó hír jött: elhunyt a fiatal szépségkirálynő

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 07:10
szépségkirálynőveszteségtragédiahalál
Munkába tartott, amikor bekövetkezett a végzetes baleset.
KL
A szerző cikkei

Egy fiatal szépségkirálynő tragikus módon életét vesztette egy szörnyű motorbalesetben, amikor Guatemala egyik legveszélyesebb útvonalán haladt a járművével.

Szörnyű balesetben életét vesztette a szépségkirálynő Fotó: Freepik

A 20 éves Alondra Marianela Hernández Pérez munkába tartott, amikor hirtelen elvesztette uralmát a motorja felett. A halálos baleset augusztus 26-án délután történt a veszélyes San Marcos-Quetzaltenango úton, ahol korábban már sok tragikus eset történt.

A szemtanúk azonnal a segítségére siettek, majd kritikus állapotban szállították kórházba. Alondra, akit 2024-ben Miss La Blancának választottak, sajnos másnap elhunyt. A hatóságok még nem erősítették meg a halál pontos okát, bár a szemtanúk gyanítják, hogy a szépségkirálynő a nehéz útviszonyok miatt megcsúszhatott a járművével.

A városi önkormányzat egy szívszorító közleményben a következőket írta:

San Marcos megye királynője gyászolja Alondra Marianela Hernández Pérez, a 2024-es Miss La Blanca elhunytát. Részvétünket fejezzük ki édesanyjának, testvéreinek és La Blanca közösségének. Nyugodj békében.

Alondra 2024-ben La Blanca szépségkirálynőjévé koronázták San Marcos megyében, és fényes jövő előtt állt, amikor a tragédia bekövetkezett.

A barátok és rajongók mély részvétüket és fájdalmukat fejezték a közösségi médiában.

– Nehéz elhinni, hogy 20 évesen elmentél. Köszönjük, Alondra, a mosolyokat, amiket nekünk adtál. Nyugodj békében! - fogalmazott a fiatal nő egyik barátja.

– Legmélyebb részvétem a családnak - írta egy másik hozzászóló.

A rendőrség vizsgálja a tragédia pontos körülményeit - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu