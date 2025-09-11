Hatalmas a boldogság: megnősült a Modern család sztárja

Eric Stonestreet-nél keresve sem lehetne találni most boldogabb embert. Ugyanis a Modern család sztárja 8 év után feleségül vette kedvesét, Lindsay Schweitzert.

A nagy napról a színész a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést. Eric Stonestreet a posztjához a következőket írta:

Szülinapom van és találd ki, mit kaptam

A Modern család Camje még 2021 augusztusában jegyezte el szerelmét, az esküvőt pedig direkt úgy időzítették, hogy az ifjú pár születésnapjai közé essen.