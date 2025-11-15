Hidvéghi Balázs: Megnyitjuk az online szavazás lehetőségét

A legújabb nemzeti konzultáció célja a magyar állampolgárok véleményének megkérdezése a gazdasági szuverenitásról, a lakhatás támogatásáról, valamint a családi adókedvezmények növeléséről. A kérdések között szerepel, hogy a kormány milyen intézkedéseket tegyen a hazai vállalkozások támogatására, és hogy a fiatalok lakhatásának biztosítása érdekében milyen lépéseket kellene tenni.
A nemzeti konzultáció egy politikai kérdőív, amelyet a második Orbán-kormány indított el, hogy a magyar állampolgárok véleményét megismerje különböző politikai és társadalmi kérdésekben. Az aktuális, 2025-ös konzultáció az új gazdaságpolitikáról szól, és a célja, hogy a kormány megismerje a lakosság véleményét a lakhatás, a családok támogatása, valamint a kis- és középvállalkozások erősítése terén.
Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen a Nemzeti Konzultáció kitöltésével. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét.
Online Kitöltés: A kérdőív online kitöltése 2025. november 30-ától lett volna elérhető. A kitöltés folyamata egyszerű, és csupán néhány percet vesz igénybe. A kérdőív kitöltéséhez először regisztrálni kell a konzultáció weboldalán.
Hidvéghi Balázs most közösségi oldalán jelentette be: az elmúlt hetekben sokan jelezték, hogy nem érkeztek meg hozzájuk a Nemzeti Konzultációs ívek. Erre reagálva a magyar kormány a mai naptól kezdve lehetővé teszi az internetes szavazást is!
