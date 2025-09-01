Tragikus hír érkezett: váratlanul elhunyt a valóságshow-sztár

Megrendítő hír érkezett: a valóságshow-szereplő, Kelsey Bateman 39 éves korában elhunyt. A Rock of Love egykori sztárja 2009-ben szerepelt a Poison frontembere, Bret Michaels valóságshow-jának harmadik és egyben utolsó évadában.

39 éves korában elhunyt a valóságshow-sztár Fotó: Freepik

A TMZ beszámolója szerint egy családi forrás megerősítette, hogy „váratlanul” halt meg, de nem hozták nyilvánosságra, hogyan és mikor történt a haláleset. Bateman mindössze 21 éves volt, amikor a Rock of Love Bus című műsorban 23 nővel együtt versenyzett Bret Michaels szívéért. Bár bejutott a legjobb kilenc közé, a hetedik epizódban kiesett.

Bár a sztár az utóbbi időben visszavonultan élt, nem vállalt szerepeket más műsorokban, ennek ellenére tartotta a kapcsolatot a többi lánnyal, akivel a Rock of Love-ban szerepelt. A rajongókat megdöbbentette a hír, hogy ilyen fiatalon meghalt.

Úristen, nem tudom elhinni

– írta az egyik rajongó.

Nyugodjék békében!

- idézett egy másik hozzászólót a Metro.