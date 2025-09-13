Elsötétült a tévé egy pillanatra: elhunyt a népszerű időjós

A BBC időjárás-bemondója 56 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. Az időjós halálhírét testvére most erősítette meg.

Jay Wynne júniusban hunyt el, erősítette meg testvére a BBC Newsnak. Matthew azt mondta: „Jaynek tehetsége volt ahhoz, hogy tisztán és érthetően fogalmazzon meg bonyolult dolgokat is, így a néha összetett időjárási rendszerekre vonatkozó előrejelzései érthetőek és lebilincselőek voltak” – mondta testvére, Matthew.

„Jay lelkes síelő, golfozó és zenész volt, aki szívesen utazott, hogy kielégíthesse sport iránti érdeklődését. Hiányozni fog a bölcsessége, a nagylelkűsége és a száraz humorérzéke.”

Az időjós 2000-ben csatlakozott a BBC Weather csapatához, miután környezetföldrajzot tanult az Aberdeeni Egyetemen, majd alkalmazott meteorológiából mesterdiplomát szerzett a Readingi Egyetemen. Eredetileg két évig építőmérnöknek tanult, mielőtt otthagyta és szakot váltott.

2011-ben Jay azt nyilatkozta a Radio Timesnak, hogy napkeltéig ébren marad, hogy jelentései pontosak legyenek: „Tudták már rólam, hogy éjszakai műszak után autóval várom a napfelkeltét. Éjszaka nehéz megmondani a műholdképeken, milyen felhők vannak, ezért szeretem látni, hogy igazam volt-e. Többnyire igazam van.”

Jay emellett három évig egy északi-tengeri olajfúrótornyon dolgozott technikusként. Környezetvédelmi kutatásai részeként Délkelet-Ázsia nagy részét bejárta, és angoltanárként dolgozott a japán Fukuokában.

A tragikus hír hallatán a rajongók a közösségi médiában fejezték ki részvétüket - írta a Daily Star.