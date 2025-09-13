Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Kornél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elsötétült a tévé egy pillanatra: elhunyt a népszerű időjós

meteorológia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 07:11
halálhíridőjós
Súlyos beteg volt, amit sokáig titkolt a nézők előtt. Az időjós mindössze 56 éves volt.

A BBC időjárás-bemondója 56 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. Az időjós halálhírét testvére most erősítette meg.

A BBC népszerű időjósa elhunyt
A BBC népszerű időjósa elhunyt - Fotó: Pexels

Jay Wynne júniusban hunyt el, erősítette meg testvére a BBC Newsnak. Matthew azt mondta: „Jaynek tehetsége volt ahhoz, hogy tisztán és érthetően fogalmazzon meg bonyolult dolgokat is, így a néha összetett időjárási rendszerekre vonatkozó előrejelzései érthetőek és lebilincselőek voltak” – mondta testvére, Matthew.

„Jay lelkes síelő, golfozó és zenész volt, aki szívesen utazott, hogy kielégíthesse sport iránti érdeklődését. Hiányozni fog a bölcsessége, a nagylelkűsége és a száraz humorérzéke.”

Az időjós 2000-ben csatlakozott a BBC Weather csapatához, miután környezetföldrajzot tanult az Aberdeeni Egyetemen, majd alkalmazott meteorológiából mesterdiplomát szerzett a Readingi Egyetemen. Eredetileg két évig építőmérnöknek tanult, mielőtt otthagyta és szakot váltott.

2011-ben Jay azt nyilatkozta a Radio Timesnak, hogy napkeltéig ébren marad, hogy jelentései pontosak legyenek: „Tudták már rólam, hogy éjszakai műszak után autóval várom a napfelkeltét. Éjszaka nehéz megmondani a műholdképeken, milyen felhők vannak, ezért szeretem látni, hogy igazam volt-e. Többnyire igazam van.”

Jay emellett három évig egy északi-tengeri olajfúrótornyon dolgozott technikusként. Környezetvédelmi kutatásai részeként Délkelet-Ázsia nagy részét bejárta, és angoltanárként dolgozott a japán Fukuokában.

A tragikus hír hallatán a rajongók a közösségi médiában fejezték ki részvétüket - írta a Daily Star.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu