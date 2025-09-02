Börtönbe került a híres színész ittas vezetésért

A 37 éves színész a nagy sikerű HBO-dráma, az Utódlás egyik legemlékezetesebb szereplőjeként, Gregként tűnt fel.
A színészt New Hampshire-ben ittas vezetés miatt tartóztatták le, és állítólag egy órát töltött a börtönben - írja a Metro.
Az ügyben bírósági tárgyalás is kitűzésre került, miután Braun augusztus 29-én, péntek este Moultonborough közelében, Boston mellett került rendőri intézkedés alá. Peter Beedle, a Moultonborough Rendőrkapitányság vezetője közleményében így fogalmazott:
2025. augusztus 29-én, pénteken 23:15-kor Nicholas J. Braun, New York City, New York állampolgára ittas vezetés és világítás nélküli járművezetés miatt került őrizetbe a Moultonborough-i Lee Roadon, New Hampshire államban. Jelenleg további információkat nem hozunk nyilvánosságra
A TMZ beszámolója szerint a színész körülbelül egy órát töltött a Carroll megyei fogdában, majd szabadon engedték, óvadékfizetés nélkül.
Az Utódlás 2023-as befejezése óta Braun több filmben és tévéműsorban szerepelt, és korábban arról beszélt, mennyire elszomorította, hogy búcsút kellett mondania Greg karakterének:
Az utolsó napomon rettenetesen szomorú voltam. Pár héttel ezelőtt fejeztem be a munkát, és igazán nehéz nap volt, tudod, búcsút mondani mindenkinek. Életem legnagyszerűbb munkatapasztalata volt, úgyhogy igazán nehéz volt elbúcsúzni ezektől az emberektől. A sorozat készítése közben számítottunk rá, de nem hiszed el igazán, amíg Jesse Armstrong el nem mondj
