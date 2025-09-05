Semmit sem hagyott a képzeletnek: áttetsző felsőben jelent meg a dögös popdíva

Charli XCX az utóbbi idők egyik legnagyobb popsztárja, aki szinte mozgalmat indított azzal az attitűddel, amit ő képvisel. Egy kis buli, egy kis nemtörődömség és mindenek felett önmagunk teljes mértékű kiszolgálása az, amivel óriási rajongótábort szerzett magának az évek alatt – meg persze az is közrejátszott, hogy sokak szerint nagyon dögös.

Charli XCX / Fotó: AFP

A minap a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválra volt hivatalos Charli XCX, és természetesen nem hazudtolta meg önmagát, ugyanis itt is minden tekintet rá szegeződött – nem csoda, hiszen egy szinte teljesen áttetsző felső volt rajta, és melltartót sem viselt.

A rajongói persze ezért is imádják Charli XCX-t, hiszen ő sosem fél attól, hogy vajon mit gondolnak róla az emberek, neki az a legfontosabb, hogy jól érezze magát a bőrében és azt csinálja, amihez csak kedve van.

Itt lehet megtekinteni, hogy nézett ki Charli XCX a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon: