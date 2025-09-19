Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
"Mindig hiányzol" - 19 éve hunyt el Steve Irwin, így emlékezett meg róla a lánya

steve irwin
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 09:26
meghatómegemlékezés
Stewe Irvin gyermekei továbbvitték a Krokodilvadász örökségét.

2006 szeptemberében az egész világot sokkolta a hír, hogy tragikus hirtelenséggel, egy rájatámadás következtében elhunyt a híres Krokodilvadász, Steve Irwin, aki a televíziós műsorával rengeteg emberrel megszerettette a mindig különleges állatvilágot. Az ausztrál természettudós gyermekei, Bindi és Robert továbbvitték édesapjuk örökségét, miközben örökké gyászolni fogják őt.

Steve Irwin
Steve Irwin / Fotó: SPH Media via AFP

Bindi Irwin megható poszttal emlékezett meg édesapja haláláról, ugyanis egy régi, közös képet rakott ki a közösségi oldalára, amin az látható, hogy Steve Irwin és ő boldogan játszanak.

Mindig hiányzol

– írta Steve Irwin lánya az alább megtekinthető fotóhoz.

