"Mindig hiányzol" - 19 éve hunyt el Steve Irwin, így emlékezett meg róla a lánya

2006 szeptemberében az egész világot sokkolta a hír, hogy tragikus hirtelenséggel, egy rájatámadás következtében elhunyt a híres Krokodilvadász, Steve Irwin, aki a televíziós műsorával rengeteg emberrel megszerettette a mindig különleges állatvilágot. Az ausztrál természettudós gyermekei, Bindi és Robert továbbvitték édesapjuk örökségét, miközben örökké gyászolni fogják őt.

Steve Irwin / Fotó: SPH Media via AFP

Bindi Irwin megható poszttal emlékezett meg édesapja haláláról, ugyanis egy régi, közös képet rakott ki a közösségi oldalára, amin az látható, hogy Steve Irwin és ő boldogan játszanak.

Mindig hiányzol

– írta Steve Irwin lánya az alább megtekinthető fotóhoz.