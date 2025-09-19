"Mindig hiányzol" - 19 éve hunyt el Steve Irwin, így emlékezett meg róla a lánya

2006 szeptemberében az egész világot sokkolta a hír, hogy tragikus hirtelenséggel, egy rájatámadás következtében elhunyt a híres Krokodilvadász, Steve Irwin, aki a televíziós műsorával rengeteg emberrel megszerettette a mindig különleges állatvilágot. Az ausztrál természettudós gyermekei, Bindi és Robert továbbvitték édesapjuk örökségét, miközben örökké gyászolni fogják őt.
Bindi Irwin megható poszttal emlékezett meg édesapja haláláról, ugyanis egy régi, közös képet rakott ki a közösségi oldalára, amin az látható, hogy Steve Irwin és ő boldogan játszanak.
Mindig hiányzol
– írta Steve Irwin lánya az alább megtekinthető fotóhoz.
