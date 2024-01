Emlékszel a Reszkessetek betörők galambos nénijére? A való életben is a világ legmagányosabb hölgye lett

Egy újabb karácsonyi időszak érkezett és múlt el, mi pedig meg vagyunk döbbenve, hogy miképpen rohanhat ennyire az idő. Egész évben ezt a gyönyörű időszakot várjuk, és íme, már el is múlt. Kevés olyan család van azonban, ahol ne nézték volna meg az ünnepek alatt a Reszkessetek betörőket. A kultikus film mára kihagyhatatlan karácsonyi hagyománnyá nőtte ki magát, és el sem lehet képzelni az ünnepek alatti kuckózást anélkül, hogy ne néznénk végig Kevin kalandjait. Az egyik legszívhezszólóbb karakter a második részben felbukkanó hajléktalan galambos hölgy volt, akiről kiderült, hogy a való életben is nehéz sorsa lett.

Brenda Fricker mindössze 47 éves volt, amikor felbukkant a Reszkessetek betörők: Elveszve New Yorkban című filmben. Most 78 éves, és egy Oscar-díjjal is büszkélkedhet, mindazonáltal idősebb éveiben számos nehézséggel kell megküzdenie, amelyek közül a legkegyetlenebb a magány.

Az ír színésznő nemrégiben egy beszélgetős műsor vendége volt, és arról mesélt, hogy szörnyű depresszióval és szorongással küzd, ami miatt kórházban is kellett őt kezelni, és gyógyszereket kellett szednie. Még most is depressziós, de már kézben tudja tartani a helyzetét. Arról is beszámolt ugyanakkor, hogy nagyon sokat van egyedül, így tehát nagyon magányos.