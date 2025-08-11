Hatalmas bírságot kapott Katy Perry: durva hibát vétett az énekesnő

Súlyos bírságot kapott a Katy Perry videoklipjét forgató produkciós cég a spanyol természetvédelmi szabályok megsértése miatt.

Védett területre tört be Katy Perry Fotó: Chris Young / Northfoto

A 40 éves amerikai énekesnő, Katy Perry tavaly júliusban forgatta LIFETIMES című kislemezének videoklipjét a spanyolországi Baleár-szigeteken található Ses Salines Természetvédelmi Parkban.

A felvételek azonban komoly felháborodást váltottak ki a környezetvédők körében, mivel a forgatás engedély nélkül, egy szigorúan védett területen történt. A Ses Salines Park körülbelül 40 ezer hektárnyi földet és tengert foglal magában Ibiza és Formentera szigetei között, és különösen értékes élőhelye számos fajnak.

A Baleár-szigetek kormánya 6001 eurós (közel 2,4 millió forint) bírsággal sújtotta a produkciós céget, amely a 2024. augusztus 8-án megjelent kislemezhez tartozó videó elkészítéséért volt felelős. A vállalat - amely a bírságot azonnal kifizette -, nem rendelkezett engedéllyel a Spanyol Mezőgazdasági, Halászati és Természetvédelmi Minisztériumtól a különösen védett területre való belépéshez.

A Ses Salines természetvédelmi park gazdag biológiai sokfélesége miatt áll védelem alatt, fontos megálló- és fészkelőhelye a vándormadaraknak, és a Földközi-tenger egy UNESCO Világörökség részét képező szakaszát is magában foglalja.

A hatóságok szerint a jogsértés súlyos volt, de mivel nem történt bizonyítható, maradandó károsodás a természeti környezetben, további büntetést nem szabtak ki - számol be róla a Daily Mail.