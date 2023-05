Ötvenen túl is szívdöglesztő a születésnapos Naomi Campbell - Fotó

Évtizedek óta bálványozzák a férfiak, ki ne ismerné Naomi Campbell topmodellt. Nos, a brit topmodellnek van oka az ünneplésre, hiszen ma töltötte be az 54. életévét. Szépsége viszont semmit sem fakult az elmúlt években, sőt... Erről most azok is meggyőződhettek, akik ellátogattak Cannes-ba, a filmfesztiválra. Legutóbb ugyanis ott jelent meg az ultradögös Naomi, akit 15 millióan követnek Instagram-oldalán.

Naomi - aki 15 évesen csöppent bele a divat világába - a mai napig aktívan modellkedik, emellett üzletasszony is, számos alkalommal odaáll jótékonysági ügyek mellé.

Mint mondja, sokszor küzdött azzal, hogy elfogadja testét.