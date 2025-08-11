Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a legendás tévés

Elhunyt Biddy Baxter, a legendás Blue Peter gyermekműsor egykori szerkesztője és egyik megalkotója. A tévést 92 éves korában érte a halál.

Elhunyt, Biddy Baxter, a televíziós ipar egyik úttörője Fotó: Unsplash (illusztráció)

Biddy Baxter több mint 25 éven át dolgozott gyermekműsorokon, és különösen a jótékonysági felhívásairól, tornabemutatóiról, valamint külföldi tudósításairól vált ismertté. Évtizedeken át ő tartotta életben a Blue Peter szellemiségét, és a brit gyermekek generációinak életében játszott meghatározó szerepet.

Halálhírét a Ten Acre Films jelentette be a közösségi médiában, akik tavaly adták ki Biddy életrajzi kötetét is. Közleményükben így búcsúztak tőle:

Szomorúan jelentjük, hogy a Blue Peter magazin szerkesztője, Biddy Baxter 92 éves korában elhunyt. Tisztelgünk egy igazi úttörő előtt, aki ösztönösen, kitartással és stílusosan navigált a televíziós ipar változó időiben.

A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

Joan Maureen Baxter néven született Leicesterben, a Durhami Egyetem St Mary's College hallgatója volt, ahol először találkozott a BBC egyik toborzó szórólapjával. 1955-ben csatlakozott a BBC-hez rádióstúdió-vezetőként. Később az alsó tagozatos diákoknak szóló angol nyelvű műsorokon, köztük a Listen With Mother című programon dolgozott, mielőtt áttért volna a televíziózásra.

Egy 2013-as, a The Guardian-nek adott interjúban így emlékezett vissza:

Nem akartam semmi mást csinálni, mint a Blue Petert. Soha nem akartam adminisztrátor vagy bárminek a felelőse lenni. Ez egy abszolút álom volt, és soha nem akartam semmi mást csinálni. Nagyszerű időszak volt a televízióban lenni.

Távozása után tanácsadóként dolgozott a BBC főigazgatói, John Birt és Sir Michael Checkland mellett. Munkáját 2013-ban a BAFTA gyermekdíjátadóján különdíjjal ismerték el - írja a Mirror.