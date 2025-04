Kevés hiányzott, Szalah rontotta el Szoboszlai meccsét

Vért izzadva nyert a Liverpool focicsapata a Premier League 33. fordulójában. Az 1-0-s siker Leicesterben azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik és a Liverpool már egy győzelemmel bajnoki címet ünnepelhet. Sőt, lehet, hogy már pályára sem kell lépni az aranyhoz.

Már csak egy siker kell Szoboszlai aranyához Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik újra a kezdőcsapatban kapott helyet. Látszott rajta, hogy nagyon akar bizonyítani, ami nem is csoda: február vége óta adós a gólokkal és gólpasszokkal. A középpályás az első félidőben szabadrúgásból volt veszélyes, a folytatásban pedig remek passzokat adott társainak. A This is Anfield oldal az értékelésében kiemelte, hogy az egyik átadása Mohamed Szalahnak a legendás Johan Cruyffot idézte, csakis az egyiptomi csatár tehet arról, hogy Szoboszlainak nem lett gólpassza. A magyar játékos arcára minden rá volt írva, amikor a 71. percben lecserélték: 0-0-s állásnál nagyon szeretett volna még segíteni, az edző másként döntött. Nem sokkal később Trent Alexander-Arnold lőtte be a győztes gólt.

Szoboszlai már szerdán bajnok lehet

A Liverpool 13 ponttal vezet az Arsenal előtt, és már szerdán, játék nélkül bajnok lehet. Ehhez az kell, hogy az Arsenal kapjon ki otthon a Crystal Palace ellen. Ha ez nem jön össze, akkor a Poolnak vasárnap a Tottenhamet kell legyőznie odahaza az aranyért.