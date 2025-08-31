Nagy a baj: ló taposta össze a Love Island sztárját 

Sokk és rémület a Love Island-rajongók körében: a 25 éves Taylor Williams, a realityshow amerikai kiadásának egykori sztárja kórházba került, miután egy rodeóversenyen súlyos balesetet szenvedett.

A Love Island sztárját azonnal kórházba szállították

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A fiatal híresség az Arizona Invitational Black Rodeo eseményén vett részt Scottsdale-ben, amikor leesett a lováról – az állat először a földre zuhant, majd át is gázolt rajta. A nézők döbbenten figyelték, ahogy a sztárt azonnal kórházba szállítják – írja a Mirror. Taylor később a közösségi oldalán nyugtatta meg követőit, sőt, a kórházi ágyból posztolt is egy képet, amelyen nyakmerevítőben fekszik. A drámai pillanatok ellenére megpróbált lazán reagálni:

Minden rendben van

– írta rajongóinak, miközben megmutatta a felvételt is, ahogy a ló ledobja a hátáról.

Insta-történetben jelentkezett be a Love Island játékosa a kórházból a baleset után Fotó: Instagram-sztori

Barátai és rajongói imákkal és jókívánságokkal árasztották el. Egyikük így üzent:

Minden imám és pozitív energiám neked szól, hogy gyorsan felépülj.

Taylor röviden válaszolt:

Köszönöm, tesó.

A valóságshow-sztár elképesztő elszántságáról tett tanúbizonyságot: sérülései ellenére azt ígérte, hogy elmegy egy korábban leszervezett eseményre.

Balesetem volt a lóval tegnap este, de így is ott leszek ma, sérülten is

– közölte követőivel.

Williams az év elején tűnt fel a Love Island USA-ban, ahol Clarke Carraway oldalán próbált boldogságra találni. A kamerák előtt akkor arról beszélt, hogy kapcsolatukat a villán kívül is szeretnék folytatni. A műsor után Taylor a tanulmányaira koncentrált: állatorvosnak készül, és mindig is híres volt vakmerő természetéről. Saját mottója mindent elárul:

Ha nem vagy veszélyben, akkor nem is élsz igazán.

A baleset most ugyan megijesztette rajongóit, de Taylor egyértelműen bizonyította: semmi sem állíthatja meg abban, hogy továbbra is a figyelem középpontjában maradjon.