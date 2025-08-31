Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Nagy a baj: ló taposta össze a Love Island sztárját 

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 20:35
A Love Island fiatal sztárja jelenleg is kórházban van.

Sokk és rémület a Love Island-rajongók körében: a 25 éves Taylor Williams, a realityshow amerikai kiadásának egykori sztárja kórházba került, miután egy rodeóversenyen súlyos balesetet szenvedett. 

A Love Island sztárját azonnal kórházba szállították
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Kórházba került a Love Island népszerű szereplője

A fiatal híresség az Arizona Invitational Black Rodeo eseményén vett részt Scottsdale-ben, amikor leesett a lováról – az állat először a földre zuhant, majd át is gázolt rajta. A nézők döbbenten figyelték, ahogy a sztárt azonnal kórházba szállítják – írja a Mirror. Taylor később a közösségi oldalán nyugtatta meg követőit, sőt, a kórházi ágyból posztolt is egy képet, amelyen nyakmerevítőben fekszik. A drámai pillanatok ellenére megpróbált lazán reagálni: 

Minden rendben van

 – írta rajongóinak, miközben megmutatta a felvételt is, ahogy a ló ledobja a hátáról. 

Insta-történetben jelentkezett be a Love Island játékosa a kórházból a baleset után Fotó: Instagram-sztori

Barátai és rajongói imákkal és jókívánságokkal árasztották el. Egyikük így üzent: 

Minden imám és pozitív energiám neked szól, hogy gyorsan felépülj.

 Taylor röviden válaszolt: 

Köszönöm, tesó.

 A valóságshow-sztár elképesztő elszántságáról tett tanúbizonyságot: sérülései ellenére azt ígérte, hogy elmegy egy korábban leszervezett eseményre.

Balesetem volt a lóval tegnap este, de így is ott leszek ma, sérülten is

 – közölte követőivel. 

Williams az év elején tűnt fel a Love Island USA-ban, ahol Clarke Carraway oldalán próbált boldogságra találni. A kamerák előtt akkor arról beszélt, hogy kapcsolatukat a villán kívül is szeretnék folytatni.  A műsor után Taylor a tanulmányaira koncentrált: állatorvosnak készül, és mindig is híres volt vakmerő természetéről. Saját mottója mindent elárul: 

Ha nem vagy veszélyben, akkor nem is élsz igazán.

 A baleset most ugyan megijesztette rajongóit, de Taylor egyértelműen bizonyította: semmi sem állíthatja meg abban, hogy továbbra is a figyelem középpontjában maradjon.

 

