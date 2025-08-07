Összetörte a gyász a Love Island sztárját: „Nyugodj békében, gyönyörű kislányom”

A Love Island döntőse, Yasmin Pettet elárulta, hogy szeretett macskája, Miaow Miaow sajnos rákban elhunyt.
A 24 éves valóságshow-sztár a villában töltött ideje alatt gyakran beszélt szeretettel kedvencéről, de sajnos Miaow Miaow 11 éves korában rákban elhunyt, miközben Yasmin még a műsort forgatta.
Yasmin szerdán este Instagramon közölte a hírt: „Mivel a műsorban beszéltem róla, biztosan sokan tudjátok, hogy van egy Miaow Miaow nevű macskám, aki már 11 éve velem van. Amikor a Love Islandet forgattam, rossz előérzetem volt, hogy valami nem stimmel, és amikor anyám és a húgom megérkezett a villába, megkérdeztem őket, de még mindig úgy éreztem, hogy valami nem stimmel. Jogosan nem mondták el nekem, mert még a villában voltam, de a döntő után felhívtam a húgomat, és ő elmondta, hogy Miaow Miaow rákos volt, és meghalt, amíg én a Love Islandet forgattam. Igyekszem minél aktívabb lenni a közösségi médiában, de időt szánok magamra, hogy feldolgozzam ezt a szívfájdalmat.”
A szívszorító bejegyzést így zárta: „Nyugodj békében, gyönyörű kislányom, annyira szerettelek, és mindig a lelkemben leszel.”
Yasmin, aki 26 éves partnere, Jamie Rhodes mellett a harmadik helyen végzett, ma reggel visszatért a közösségi médiába, hogy megköszönje a rajongóknak a támogatásukat az egész utazás során.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.