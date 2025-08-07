Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Összetörte a gyász a Love Island sztárját: „Nyugodj békében, gyönyörű kislányom”

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 13:02
Újabb váratlan tragédia következett be.
A Love Island döntőse, Yasmin Pettet elárulta, hogy szeretett macskája, Miaow Miaow sajnos rákban elhunyt.

A 24 éves valóságshow-sztár a villában töltött ideje alatt gyakran beszélt szeretettel kedvencéről, de sajnos Miaow Miaow 11 éves korában rákban elhunyt, miközben Yasmin még a műsort forgatta.

Yasmin szerdán este Instagramon közölte a hírt: „Mivel a műsorban beszéltem róla, biztosan sokan tudjátok, hogy van egy Miaow Miaow nevű macskám, aki már 11 éve velem van. Amikor a Love Islandet forgattam, rossz előérzetem volt, hogy valami nem stimmel, és amikor anyám és a húgom megérkezett a villába, megkérdeztem őket, de még mindig úgy éreztem, hogy valami nem stimmel. Jogosan nem mondták el nekem, mert még a villában voltam, de a döntő után felhívtam a húgomat, és ő elmondta, hogy Miaow Miaow rákos volt, és meghalt, amíg én a Love Islandet forgattam. Igyekszem minél aktívabb lenni a közösségi médiában, de időt szánok magamra, hogy feldolgozzam ezt a szívfájdalmat.”

A szívszorító bejegyzést így zárta: „Nyugodj békében, gyönyörű kislányom, annyira szerettelek, és mindig a lelkemben leszel.”

Yasmin, aki 26 éves partnere, Jamie Rhodes mellett a harmadik helyen végzett, ma reggel visszatért a közösségi médiába, hogy megköszönje a rajongóknak a támogatásukat az egész utazás során.

