Elhunyt a nagy nevettető, hat gyermekét hagyta hátra

Freddie Starr egy fillér nélkül nélkül hunyt el, teljesen magára hagyva hat gyermekét. Az egykori legendás brit komikus 76 éves korában halt meg szívroham következtében még 2019-ben. Utolsó napjait egyedül, magányosan töltötte egy szerény egy hálószobás lakásban a spanyolországi Costa del Solon.

Fotó: Pexels

A Daily Star most megdöbbentő információkat osztott meg a nyilvánossággal Freddie halálának körülményeiről. Mint kiderült, a szórakoztatóművész utolsó napjait nélkülözésben élte. Nincstelenségét mi sem bizonyítja jobban, hogy a hatóságok arra készültek, hogy egy spanyolországi koldussírba temessék el.

A sheffieldi székhelyű temetkezési vállalkozó, Michael Fogg végül állta a számlát, hogy Freddie maradványait visszavigyék Angliába.

„Bárki, aki meg tud nevettetni egy temetkezési vállalkozót, rohadtul jó komikusnak kell lennie. És Freddie Starr meg tudott nevettetni. Nem szabad idegen földön eltemetni, hanem vissza kell hozni a saját hazájába. Azok számára, akik azt kérdezik, hogy miért fizetek, nos, ez az én pénzem, ez az én dolgom, és erre akarom költeni a pénzemet. Újra találkoznia kell azokkal az emberekkel, akiket szeretett, és a családjával” - nyilatkozta Michael.

Freddie bolgár gondozója, Nelly fedezte fel egyébként a holttestét, és később elárulta, hogy a humorista évek óta elidegenedett a családjától.

Az 1943-ban Liverpoolban született Freddie az 1960-as években a Midniters Merseybeat zenekar frontembere volt, mielőtt hírnevet szerzett az Opportunity Knocks-on és a Royal Variety Performance-on. Karrierje az 1970-es és 80-as években indult olyan tévéműsorokkal, mint a Freddie Starr (1993–94), a The Freddie Starr Show (1996–98) és az An Audience with Freddie Starr 1996-ban. A kiszámíthatatlan bohóckodásairól ismert humorista 1997-ben azzal keltett feltűnést, hogy élő csirkéket dobott a közönség elé a Great Yarmouth-i Britannia Színházban.