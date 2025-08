„Lesz*rom!” – George Clooney kifakadt az őt kritizáló rajongókra: ezt senki sem teszi zsebre...

George Clooney még idén jelentkezik új filmmel, ennek kapcsán adott interjút a Variety-nek. A Jay Kelly a Velencei Filmfesztiválon debütál a Netflix forgalmazásában, majd később a streaming-szolgáltató kínálatában is látható lesz.

A George Clooney filmek milliókat hoztak a színésznek, mégis rosszul viseli a kritikát (Fotó: JLPPA / Bestimage)

George Clooney kiakadt

A Jay Kelly egy hatvanas éveiben járó világhírű színészről szól, aki az olasz filmfesztiválra utazva számot vet addigi életével és karrierjével. Clooney mellett Laura Dern alakítja Jay Kelly publicistáját, a most debütált Happy a flúgos golfos második részének főszereplője, Adam Sandler pedig a menedzser szerepében tűnik fel. A filmben Jay Kelly azzal a kritikával szembesül, hogy minden filmjében csak önmagát alakítja. A Vészhelyzet sztárja a kelleténél jobban beleélhette magát a szerepbe, mert saját magára is értelmezte a fenti kritikát, és felháborodottan reagált is rá.

Azt mondják csak magamat alakítom? Lesz*rom. Az én korosztályomban nem mindenki engedheti meg magának, hogy egyszerre játsszon olyan komédiákban, mint az Ó, testvér, merre visz az utad? utána pedig olyan kaliberű alkotásokban, mint a Michael Clayton vagy a Syriana. Szóval ha ez azt jelenti, hogy önmagamat játszom, hát legyen. Próbáltad már magadat játszani? Nem könnyű.

George Clooney, aki májusban töltötte 64. életévét, az interjúban kitért arra is, hogy a korral egyre nehezebb dolga van a szakmában. A Jay Kelly rendezőjével, Noah Baumbach-al kisebb összetűzésbe is keveredett a forgatás elején.

“Szó szerint ezt mondtam neki. Figyelj Noah, imádom a forgatókönyvet, imádlak téged is mint rendezőt, de 63 éves vagyok. Nem tudok egymás után 50 felvételt végigcsinálni.”

George Clooney már biztos nem vállalna be ehhez hasonló akciójeleneteket (Fotó: Entertainment Pictures)

Clooney ezzel kapcsolatban kitért arra is, hogy ebben a korban már nem olyan könnyű ilyen szerepeket kapni. Nem ő az első, aki hangot adott a véleményének ezzel a hollywoodi jelenséggel kapcsolatban. Jamie Lee Curtis nemrég nyilatkozott arról, hogy fokozatosan készíti elő a visszavonulását, mert szerinte egy bizonyos életkor felett Hollywood elfordul a legnagyobb csillagaitól is. Tény, hogy a filmek világában annak van sikere és több lehetősége, aki még feszes és fiatal, viszonylag kevés forgatókönyvet írnak olyan főhősökkel, akik az 50 pluszos korosztályt képviselik. Azonban vannak még üdítő kivételek, mint a 80-hoz közelítő Meryl Streep, aki Az ördög Pradát visel második részét forgatja éppen, vagy Al Pacino, aki már bőven meghaladta a 80-at és még napjainkban is gőzerővel forgat.