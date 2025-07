Budapesten van Zendaya, ebben az étteremben tűnt fel

Különleges budapesti helyre tért be megebédelni a világ egyik leggyönyörűbb színésznője. Zendaya Maree Stoermer Coleman, művésznevén Zendaya Golden Globe-, és kétszeres Primetime Emmy-díjas amerikai színésznő, énekesnő és táncos.

Fotó: Burt Harris

2019-ben főszerepet kapott az HBO drámasorozatában, az Eufóriában mint Rue Bennett; ezen alakításáért 2020-ban Emmy-díjat kapott „a legjobb színésznő drámasorozatban” kategóriában. A televíziós sorozatok és filmek utáni mozifilmes karrierje 2017-ben indult a Pókember: Hazatérés című filmmel, majd ugyanazon év decemberében került a mozikba a A legnagyobb showman c. musical is, melyben Anne Wheelert alakította. Ezek után a 2021-ben a Pókember: Nincs hazaút c. filmben alakította MJ karakterét. Majd a Dűne című filmben ő alakította Chani karakterét 2021- ben, majd 2024-ben a Dűne második részében is.

Hazánkban forgatják a nagy sikerű Dűne film harmadik része. Emiatt a szokásosnál is nagyobb a sztárforgatag Budapesten. Zendaya korábban már feltűnt egy Andrássy úti parfümériában, most pedig egy étteremben. A színésznő ezúttal is összeállt a személyzettel egy közös képre!