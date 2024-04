Robbie Williams elképesztő vallomása: "Többször találkozam már ufóval, a hírnevem miatt kerestek fel"

Sokkoló hírt között a világhírű szupersztár, Robbie Williams. Az 50 éves énekes ugyanis kijelentette, hogy idegenek próbálnak vele kapcsolatba lépni a hírneve miatt. Azt is bevallotta, találkozott is már ufóval. Olyan közel kerültek egymáshoz, hogy egy teniszlabdával simán eltalálta volna. Mindez akkor történt, amikor is épp egy idegenekről szóló dalt írt. Ekkor jelent meg a stúdiójában egy arany színű, kör alakú, világító labda a semibből.

Állítja, többször is kapcsolatba léptek vele az űrlények. Fotó: Bors

Robbie Williams meg van róla győződve, mindez a hírneve és státusza miatt történik vele. Azért, mert az idegenek azt akarják, hogy ő mondja el róluk az igazságot a világnak. Mindezt egótól függetlenül állítja.

Sok teória létezik, de gyarkan azon gondolkozom, hogy a zenei megjelenésem miatt történik-e az egész. Így kellene beszélnem róluk?

- nyilatkozta Robbie, aki feleségével és négy gyermekével jelenleg Beverly Hillsben él.

A Take That együttes frontemebe elmondta, a legtöbb űrlénnyel való találkozása Los Angelesben történt. Mindez véleménye szerint azért történt, mivel a híres amerikai város, ahol ő immáron már 15 éve él, egyszerűen vonzza a földön kívüli látogatókat.

Valamilyen oknál fogva közelebb érzem az idegenek magamhoz Los Angelesben, mint Angliában. A wiltshire-i birtokom és házam több ezer éves volt, így azt gondolhatnánk, hogy az kíséretiesebb volt ez miatt, de nem.

- jegyezte meg. Ezt követően pedig pontosan részletezte azt is, milyen volt, amikor a hírességek városában 2008-ban először találkozott egy űrlénnyel - írja a DailyStar.