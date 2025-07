Reese Witherspoon fülig szerelmes a milliárdos üzletemberbe

Doktor Szöszire újra rátalált a szerelem egy milliárdos üzletember személyében. Reese Witherspoon és Oliver Haarmann St. Tropez-ben nyaralt együtt. A szerelmespárt egy jacht fedélzetén fotózták le csókolózás közben.

Reese Witherspoon-ra újra rátalált a szerelem a német üzletember személyében (Fotó: PA / Northfoto)

Resse Witherspoon fülig szerelmes a milliárdos üzletemberbe

A 49 éves színésznőt és az 57 éves üzletembert július 13-án St. Tropez-ban ölelkezve és csókolózva kapták lencsevégre. Reese Witherspoon és Oliver Haarmann forró hangulatban töltötték a romantikus nyaralásukat egy jachton a Francia Riviérán. A képek alapján jól látható, hogy Doktor Szöszi fülig szerelmes a milliárdos üzletemberbe. Reese Witherspoon és Oliver Haarmann csak annyi ideig hagyta abba a csókolózást, amíg bementek a vízbe megmártózni. Utána ott folytatták, ahol abbahagyták.

Reese Witherspoon lassan halad új kapcsolatával

Reese Witherspoon és Oliver Haarmann kapcsolatáról először 2024 júliusában lehetett értesülni, amikor New York-ban a L’Artusi nevű étteremben vacsoráztak együtt. Akkor egy közeli ismerőse úgy nyilatkozott a friss kapcsolatról, hogy a színésznő szeretne lassan haladni, ugyanis előtte egy évvel jelentette be, hogy külön utakon folytatják Jim Toth-tal:

Élvezi, de nem akar nagy feneket kerekíteni a dolognak. Jelenleg el van foglalva a munkájával és a fiával. Ezek most a legfontosabbak számára.

Azóta viszont a milliárdos üzletember már találkozott Reese Witherspoon mindkét fiával: Deacon Phillippe-pel (21), és Tennessee James Toth-tal (12). Egy bennfentes szerint a színésznő élvezi, hogy a jelenlegi párja távol tartja magát a hollywood-i reflektorfénytől:

A gyerekeivel is időt tölt. Reese imádja, hogy a férfi üzletember, és nem Hollywoodban van.

Reese Witherspoon és Oliver Haarmann tavaly óta randizgatnak (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

De akkor kicsoda Oliver Haarmann?

Az 57 éves milliárdos üzletember karrierjét a KKR globális befektetési cégnél kezdte, de onnan 2010-ben eljött, hogy saját vállalkozást indítson. Ekkor lett a Searchlight Capital egyik alapító partnere, ahol jelenleg is a két társalapítójával együtt felügyeli a cég tevékenységét és portfólióját. Továbbá részesedése van a New York Islanders NHL csapatban is. És ugyanúgy, mint Reese Witherspoon, ő is elvált. Exfeleségével pedig két közös gyermeken osztoznak. A férfi így megértően állt a színésznőhöz a válás utáni időszakban, hiszen pontosan tudta, hogy min megy keresztül. És habár Reese Witherspoon lassan akart haladni, a férfi pozitív hozzáállása miatt most már az összeköltözés előtti fázisban tartanak.