"Nem vagyok aranyásó, ez tényleg szerelem" - hozzáment a 28 évvel idősebb műsorvezetőhöz a fiatal szépség

A szerelem nem ismer határokat, tartja a mondás, és ebbe kapaszkodik most Katie Dadzie is, aki a tőle 28 évvel idősebb műsorvezetőhöz, Nick Knowleshez kötötte az életét. Ahogy az lenni szokott az ismertebb embereknél, máris voltak, akik jobban tudták, hogy valójában a pénz vagy a szerelem áll-e a házasság mögött. Az ifjú ara azonban visszavágott a trolloknak.

Fotó: Olha Portei / Shutterstock

A 62 éves Nick Knowles és a 34 éves Katie Dadzie múlt hónapban álltak az oltár elé és csak nemrégiben jöttek haza a luxus nászútjukról, ahol egy éjszaka 2000 font (925 ezer forint) volt. A kétgyermekes anyuka a közösségi médiában már meg is változtatta a nevét, bár a bugyis képeire így is egyszerű rábukkanni...

Katie, aki 28 évvel fiatalabb férjénél, több bántó kommentet is kapott az esküvőről kirakott képei alá. Többen is azt írták neki, csak aranyásó és csak a pénzre hajt, mások nem adtak, csak egy hónapot ennek a házasságnak. A modell azonban visszavágott és minden bántó megjegyzésre reagált. Az emberek azt is a szemükre vetették, hogy a nő gyerekei nem vettek részt a szertartáson, ám az anyuka felhívta rá a figyelmet, hogy bizony ott ültek az első sorban...

Nick és Katie nem sajnálta a pénzt az esküvőjére, amely hat számjegyű összegbe került, és a költekezést folytatták a nászútjukon is. Kibéreltek egy luxusjachtot és azzal hajózták körbe Ibizát.