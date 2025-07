Titkolt betegségek, befuccsolt házasságok: tragédiák árnyékolták be Julian McMahon életét - Galéria

Egymást érik a gyászhírek a sztárvilágban. Ahogy mindarról a Bors elsők között beszámolt, autóbalesetben elhunyt a világklasszis portugál focista, Diogo Jota, és az amerikai filmcsillag, a Kill Bill sztárja, Michael Madsen is. A rossz hírek sorának sajnos nincs vége: szombat reggelre virradóan újabb szomorú tájékoztatás járta körbe a sajtót: 56 éves korában elhunyt Julian McMahon, akit a magyar nézők elsősorban a Kés/Alatt című cinikus, mégis szerethető Christian Troy-aként ismertek meg. De Marvel főgonoszt is játszott, és még a Bűbájos boszorkákban is szerepelt. Sikerei ellenére az élete sok szomorúságot rejtett…

A jóképű Julian McMahon sok nő kedvence volt, mégsem volt szerencsés a szerelemben (Fotó: AFP)

Julian McMahon rákbetegséggel és Parkinson-kórral is küzdött

A színészről most kiderült: egy gyors lefolyású, agresszív típusú rákbetegséggel harcolt az elmúlt hónapokban, ám ezt teljes titokban tartotta a nyilvánosság előtt. Hogy a gyilkos kórral küzdött, arról Julian McMahon felesége, Kelly Paniagua rántotta le a leplet, a halálhírt bejelentő posztjában. S nem ez volt az egyetlen betegsége. Tavaly decemberben Julian McMahon Parkinson-kórról vallott, a kegyetlen betegségről, amely Michael J. Fox-ot is ellehetetlenítette a pályától.

Az utolsó pillanatig dolgozott

A betegségek ellenére is próbált tovább dolgozni – egészen az utolsó pillanatokig. Márciusban még Nicolas Cage oldalán népszerűsítette új, A szörfös című filmjüket. Az elmúlt egy évben pedig A rezidencia című sorozatban, és egy FBI-os folytatásos műsorban is szerepelt, illetve egy drámában is volt egy kisebb szerepe. Azt pedig talán a kollégái közül sem tudta mindenki, hogy a színfalak mögött mivel küzd.

A magyar nézők a Kés/Alatt című sorozatból ismerhették (Fotó: Photo12 via AFP)

Befuccsolt házasságok: sokáig kereste a Nagy Ő-t

McMahon a magánéletét mindig diszkréten kezelte, de nem tudta elkerülni, hogy ne szerepeljen a bulvármagazinok címlapján például azzal, hogy mindössze 26 éves korában feleségül vette Kylie Mingoue húgát, Dannii Minogue-t, akivel aztán alig egy év múlva botrányosan fel is bontották házasságukat. A szintén énekesnővé lett Danii akkor azt nyilatkozta, a férfi családja, főleg édesanyja nem fogadta be őt, részben ez vezetett a szakításhoz. Az említett anyós McMahon szerint sem volt könnyű eset: a dúsgazdag családból származó nő többször is ellátogatott a színész forgatásaira, ahol a jelenetek után a kollégák előtt kritizálta fia teljesítményét.