Az 57 éves színésznőnek a július 4-e nemcsak a függetlenség napja miatt fontos. Julia Roberts 23 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon mondta ki a boldogító igent férjének, Danny Moder-nek. A szerelmespár pedig egy kedves üzenettel köszöntötte egymást házassági évfordulójuk alkalmából.

Julia Roberts és Danny Moder 2002. július 4-én mondta ki a boldogító igent egymásnak

Fotó: UPI Photo / eyevine / Northfoto

Julia Roberts és férje így ünnepelte a 23. házassági évfordulójukat

Julia Roberts egy romantikus poszttal köszöntötte férjét a 23. házassági évfordulójuk alkalmából. Az 57 éves színésznő egy közös képet rakott ki Instagram-oldalára, amin mindössze a lábaik láthatók, amint épp egy sátorban fekszenek egy tóparton. A képhez pedig azt a kedvez üzenetet írta, hogy:

Te + Én = 23 🎇🎆🎇🎆🎇

Tom Hanks felesége is felköszöntötte a sztárpárt

A romantikus posztot elárasztották a rajongók kedves köszöntései. Még Tom Hanks felesége, Rita Wilson is kifejezte örömét a sztárpár különleges napját illetően. Ő azt írta a kép alá, hogy:

Moder-ék! Boldog 23-at a szerelmeseknek❤️❤️❤️

Julia Roberts és Danny Moder 23 éve él boldog házasságban

Julia Roberts és Danny Moder A mexikói című film forgatásán ismerkedett meg még 2001-ben. A sztárpár egy évvel később 2002. július 4-én pedig már ki is mondta a boldogító igent egymásnak egy szupertitkos esküvőn a színésznő 82 hektáros farmján, az új-mexikói Taos-ban. Az Oscar-díjas színésznő barátja és egyben ügyvédje, Barry Hirsch celebrálta a meglepetés szertartást, amelyen a pár egyszerű, kézzel írott fogadalmat tett. Az esküvő sztárvendégek nélkül zajlott.

Julia Roberts és Danny Moder A mexikói című film forgatásán ismerkedtek meg egymással

Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto

Ez a hosszú házasságuk titka

Julia Roberts és Danny Moder azóta is távol tartja a kapcsolatát a reflektorfénytől, de amikor rövid betekintést engednek, akkor egyértelműen látszik, hogy a sztárpár kapcsolata évről évre egyre csak erősebb és 23 év után is hatalmas a boldogság kettejük között. Hosszú házasságuk alatt 3 közös gyermekük született: Henry (18), és az ikrek, Hazel és Phinnaeus (20). Amikor pedig arról kérdezték Julia Roberts-et, hogy mi a hosszú házasságuk titka, viccesen azt felelte, hogy: