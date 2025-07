Soha nem lesz már vége? Újabb zenei legenda költözött a csillagok közé

82 éves korában elhunyt John 'Poli' Palmer, a Family zenekar egykori multiinstrumentalistája, aki számos más neves előadóval is együtt dolgozott, többek között Pete Townshenddel, Peter Framptonnal, Kevin Ayersszel és Elkie Brooksszal - írja a Loudersound.

A szomorú hírt a Family zenekar tette közzé rövid közleményben a Facebook oldalukon:

Szomorú hír ma. Barátunk és a Family multiinstrumentalistája, Poli Palmer elhunyt. Részleteket egyelőre nem tudunk, de amint megtudunk többet, frissítjük az információt. Gondolataink Annával és a családdal vannak. Nyugodjék békében!

Palmer 1969 végén csatlakozott a Familyhez, Jim King multiinstrumentalistát váltva, akit "szabálytalan viselkedése" miatt kértek fel a távozásra. Palmer először a zenekar 1970-es "A Song For Me" című albumán szerepelt, majd az "Anyway" (1970), a "Fearless" (1971) és a "Bandstand" (1972) lemezeken is hallható volt, mielőtt az 1973-as "It's Only A Movie" előtt távozott.

Mielőtt csatlakozott volna a Familyhez, Palmer játszott a The Hellionsban Jim Capaldival és Dave Masonnal, akik később a Trafficben is feltűntek. Emellett részt vett a Blossom Toes pszichedelikus zenekarban, a Bakerloo heavy blues-rocker együttesben a későbbi Colosseum gitárossal, Clem Clempsonnal, valamint a Matthews Southern Comfortban. Fellépett az 1969-es Isle Of Wight Fesztiválon a rövid életű Eclection folk-prog formációval is.

A Familyből való távozása után Palmer együtt dolgozott Peter Framptonnal, a soul énekesnő Linda Lewis-szel és Elkie Brooks-szal. Szerepelt Pete Townshend 1982-es "All The Best Cowboys Have Chinese Eyes" című szólóalbumán és Kevin Ayers 1986-os "As Close As You Think" lemezén, emellett folytatta a munkát a Family egykori frontemberével, Roger Chapmannel is, mind a Streetwalkers projektjében, mind szólóalbumain.

1985-ben saját szólóalbumot is kiadott "Human Error" címmel, amelyen a King Crimson egykori tagjai, Boz Burrell és Mel Collins is közreműködtek. 1976-ban zenét írt egy "Hero" című rockoperához is.

Palmer részt vett a Family 2013 és 2016 között lezajlott újjáalakulásában is, amelynek során a zenekar saját koncerteket adott és különböző zenei fesztiválokon lépett fel. Ezen az újjáalakuláson Roger Chapman, Poli Palmer, Rob Townsend és Jim Cregan is tag volt.