„Így lenne jó eltávozni” – Gyászol az Irigy Hónaljmirigy sztárja!

Július 22-én, a 76 éves rocklegenda, Ozzy Osbourne meghalt. A pályája elején Birmingham-ből érkező énekes a múlt században főként a Black Sabbath frontemberként, majd szóló karrierje során szerzett világhírnevet. Egy ideje már lehetett tudni, hogy a zenész Parkinson-kórral és gerincproblémákkal is küzdött, az egészségi állapota pedig folyamatosan romlott. Mindezek ellenére 2025. július 5-én bevállalt még egy utolsó fellépést a Black Sabbath „Back to the Beginning” elnevezésű búcsúkoncertjének keretein belül... még szép, hogy Birminghamben. Az egyszerre megosztó és ikonikus zenészt az egész hazai és külföldi rockszakma gyászolja.

Ozzy Osbourne 2025-ben folyamatosan romló egészségi állapota ellenére is bevállalt egy búcsúkoncertet (Fotó: Fotó: YouTube)

„Az utolsó tiszteletkoncert tartott benne a lelket”

„Ez egy óriási veszteség nekünk rockereknek, de az biztos, hogy a halála után a zenéje még nagyon sokáig fog élni. Mikor megtudtam ezt a hírt, lesokkolódtam, de közben meg azt gondoltam, hogy ilyen szépen eltávozni is csak ő tudott” – kezdte a Borsnak az Irigy Hónaljmirigy sztárja, Sipos Peti.

Úgyhogy talán így lenne jó megöregedni vagy eltávozni ez élők közül, hogy még az utolsó napokban is színpadon tudsz lenni, miközben több ezer ember ünnepel, nem pedig elfelejtenek és kiöregszel a szakmából. De tudom, beteges volt már nagyon, azonban talán ez az utolsó tiszteletkoncert tartotta benne a lelket valamennyire

– folytatta.

Csak azért utazott több ezer kilométert, hogy lássa őt

Sipos Peti mindemellett elismerte, hogy az elhunyt rocklegenda sokszor nem volt példakép meghökkentő viselkedése vagy botrányai miatt, de egy olyan jelenség volt, akire még nagyon sokáig fognak emlékezni. Illetve szerinte egy olyan ikon volt, aki miatt érdemes volt bármennyi kilométert utazni:

„Én már 1986-ban kint voltam a barátimmal Angliában a Monsters of Rock elnevezésű rockfesztiválon, ahol ő volt a főfellépő. És akkor még nem nagyon lehetett csak úgy kiutazgatni külföldre, de mi vonattal, stoppal utaztunk csak azért, hogy lássuk a műsorát. Nekem az is nagyon tetszett, amit több koncertjén is láttam, hogy az első pár sornyi nézőt, akik igencsak tomboltak, több vödörnyi vízzel hűtötte le” – mesélte maradandó élményét az Irigy Hónaljmirigy énekese.