A rock sötét hercege örökre elment! Ozzy Osbourne élete és művészete képekben – Galéria!

Ozzy Osbourne halála nemcsak a zenevilág, hanem egy egész korszak végét jelzi. A heavy metal úttörője, aki karrierjével és botrányaival egyaránt legendává vált, békésen távozott – de öröksége mindig velünk marad.

Ozzy Osbourne Budapesten is többször fellépett, népes rajongótábora van itthon is (Fotó: TIMMS/XPOSUREPHOTOS.COM)

Ozzy Osbourne a „Sötétség Hercege”

Ozzy Osbourne 2025. júlis 22-én, 76 éves korában hunyt el, alig három héttel utolsó fellépése után. A heavy metal egyik legikonikusabb alakja volt. Az Osbourne család közleménye szerint szerettei körében, békésen távozott. Bár halálának okát nem hozták nyilvánosságra, hosszú éveken át súlyos egészségügyi problémákkal – többek közt Parkinson-kórral és gerincműtétekkel – küzdött.

A Birmingham melletti Astonban született John Michael Osbourne néven, szegény munkáscsaládból származik. A Black Sabbath frontembereként a sötét, súlyos hangzás megteremtésével forradalmasította a rockzenét, melynek generációkon átívelő hatása tagadhatatlan. Alkohol- és drogfüggősége miatt 1979-ben kirúgták a bandából, de később visszatért, és 2013-ban még egy listavezető albumot is megjelentettek.

Szólókarrierje is legendás volt, csakúgy, mint a színpadi és színpadon túli botrányai. Az egyik legismertebbek közé tartozik, amikor egy denevérfejet harapott le a színpadon. A legnagyobb ismertséget talán a 2000-es évek valóságshow-ja, The Osbournes hozta, ahol családja életét követhették nyomon a nézők napról napra (később a hazai kereskedelmi tévékben is népszerűvé vált ez a szórakoztatási forma). Felesége, Sharon nemcsak élete párja, hanem karrierjének menedzsere is volt. Négy gyermekük közül kettő, Jack és Kelly, szintén ismertté vált a műsor révén.

Lánya is a művészetben talált rá önmagára zenészként, színészként és divattervezőként (Fotó: AFP)

Utolsó pillanatig a színpad éltette

Magánéletét botrányok, megbánás és megbékélés jellemezte: egy alkalommal például ittasan megpróbálta megfojtani Sharont, de később még így is rendeződött a kapcsolatuk. Utolsó koncertjét 2025 júliusában adta szülővárosában, ahol ismét együtt játszott a Black Sabbath eredeti tagjaival. Bár ülve lépett fel, elszánt és energikus előadást nyújtott, lenyűgőzve ezzel a közönséget és a rajongókat is. Ozzy több mint 100 millió albumot adott el és számos díjjal – köztük Ivor Novello- és Global Icon-díjjal – tüntették ki. Elton John így búcsúzott tőle: „Igazi legenda, a rock isteneinek panteonjában a helye. Nagyon fog hiányozni.”