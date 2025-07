60 év után újra sláger: Connie Francis dala meghódította a TikTokot

A TikTok gyakran dobja fel napjaink legnagyobb és legaktuálisabb előadók zenéit, amelyre esetenként akár több ezer videó is készül. A mostani nem épp a napjainkból származik, de még csak nem is a 2000-es évekből. Egészen pontosan a 60-as évekből. Több mint hat évtizeddel ezelőtt Connie Francis énekesnő annyi dalt vett fel, hogy három album is megtelt volna vele. Ezek egyikének B-oldalán szerepelt a „Pretty Little Baby” című szám.

Fotó: Pexels

Connie Francis amerikai énekesnő, a ’50-es és ’60-as évek egyik legnagyobb popsztárja, akinek jellegzetes hangja és romantikus slágerei milliók szívét hódították meg világszerte. Karrierje csúcspontján olyan ikonikus dalokkal vált ismertté, mint a „Stupid Cupid”, a „Who’s Sorry Now?” vagy a „Lipstick on Your Collar”. Ő volt az első női előadó, aki sorozatosan vezette az amerikai slágerlistákat, és akinek nemzetközi karrierje is komoly sikereket hozott – több nyelven is énekelt, köztük olaszul, németül és spanyolul is.

Habár népszerűsége az 1970-es évektől csökkent, Connie Francis öröksége és dalainak érzelmi ereje továbbra is hatással van a hallgatókra – ahogy azt a mostani TikTok-trend is bizonyítja, hiszen az elfelejtett dal új életre kelt a TikTokon. Milliónyi videóban csendül fel, az egyszerű felhasználóktól kezdve népszerű influenszereken át világsztárokig. Többek közt Kim Kardashian és Kylie Jenner is készítettek videót a hatvanas évekbeli dalra.

A dal streamjei egyre nőnek, már Spotify-válogatásokon is szerepel, olyannyira népszerű lett. Francis egy Facebook-bejegyzésben reagált a váratlan népszerűségre:



Hálás köszönetem a TikToknak és annak tagjainak ezért a csodálatos – és rendkívül meglepő – fogadtatásért.

Azt is elárulta, mennyire nincs képben a modern platformokkal: amikor megtudta, hogy a dala trendi lett a TikTokon, az első kérdése ez volt:

Mi az a TikTok?

De mára már ő is képben van, olyannyira, hogy Connie Francisnak már saját TikTok-oldala is van. Még nem posztolt rajta semmit, de az oldalon már látható a Pretty Little Baby albumborítója.