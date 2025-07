Carole Roth 101 évesen csinálta első videóját – Letarolta a TikTokot a magyar nyugdíjas

Egy évszázadnál is több történet, élmény és most már magyar TikTok díva is. Szántó Karola, vagy ahogy hosszú évtizedek óta ismerik Amerikában és most már az online világban is: Carole Roth. Debrecenből indult, és ma már New Yorkban él, ahol TikTok-sztárként milliók követik mindennapjait. Az az egy évvel ezelőtti nap is átlagosnak indult az akkor 101 éves hölgy számára, egy ártalmatlannak induló videó azonban új színt hozott az egyébként sem hétköznapi idős hölgy életébe.

Carole Roth magyar származású, de Amerikában élő tiktokker (Fotó: Patrick McMullan)

Carole Roth TikTok videóit mindenki imádja

A magyar TikTok díva egyik első videójában az unokájával, Ryannel vásárolni mentek – az egyszerű felvétel azonban különös népszerűségre tett szert. Karola szenvedélyes dumája, nevetése és életszeretete annyira elragadta a nézőket, hogy maga Paris Hilton is kommentelt alá. Azóta a világ számos sajtóorgánuma írt róla, és követői tábora folyamatosan nő.

Karola első magyar nyelvű televíziós interjúját a Heti Naplónak adta. Az interjúra pogácsát is vittek neki, hiszen egyik kedvenc étele a tepertős pogácsa.

Nagyon szeretek pletykálni. Vagyis inkább hallgatni, de néha tovább is adom

– nevette el magát a beszélgetés közben. A riport során mesélt arról is, hogy 1947-ben költözött Amerikába, miután 1944-ben koncentrációs táborba hurcolták, és kis híján Auschwitzba vitték. A sors azonban más utat írt neki – az eltérített vonat, az újrakezdés és a kitartás New Yorkig vitte. Elindult a híres amerikai álom beteljesítésének útján.

Unokája, Ryan szerint Karola nem hétköznapi nagymama:

Nagyon fiatalos, nem fél a kortól, és mindig önmaga.

Ryan büszke magyar gyökereire, és habár sajnálja, hogy ma már kevesebbet beszél magyarul, igyekszik minél többet kapcsolódni kint élő magyarokhoz is.

Carole Roth fia és az egyik unokája társaságában (Fotó: Patrick McMullan)

A hosszú élet titka

Karola mindennapjai ma is aktívak: délután kettőkor kel, és gyakran hajnalig tartó társasági életet él. Hetente kétszer fodrászhoz, kéthetente manikűrre jár, és minden héten elolvas két könyvet. Egészségesen étkezik és rengeteget nevet.

Olvasok, partizok, beszélgetek – mi mást tehetnék? A fiatalok szerint jól nézek ki, és hát élvezem is, hogy híres lettem.



Fia, Péter sikeres üzletember, akinek bőrápolási termékeit az egész Egyesült Államokban forgalmazzák. Így vélekedik egyre híresebb édesanyjáról:

Mindenki szerint vicces, nekem meg egyszerűen ő az anyukám. Néha kínos, amit mond, de mindig őszinte – nem érdekli, mit gondolnak róla.



Szántó Karola története nem csupán egy életút: inspiráció is. Egy asszonyé, aki túlélte a történelem legsötétebb pillanatait, és 102 évesen is mosolyt csal milliók arcára. Egy nőé, aki nem félt álmodni New Yorkról Debrecenből – és ma, egy évszázad múltán, dívaként él a TikTok fényében.