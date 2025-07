Billy Joel kiöntötte a szívét. A Billy Joel: And So It Goes című HBO Max dokumentumfilmben a zenész őszintén és nyersen reagált az évek óta keringő pletykákra, ami szerint állítólag sorra kapta a bírságokat ittas vezetés miatt.

Billy Joel tisztázta az ittas vezetésről szóló pletykákat

Fotó: mpi04 / Northfoto

Billy Joel kiakadt: "Soha nem vezettem ittasan"

Billy Joel véget vetett a találgatásoknak. Az ötszörös Grammy-díjas zenész új, kétrészes HBO Max dokumentumfilmjében, a Billy Joel: And So It Goes-ban reagált a hírnévvel járó pletykákra és szóbeszédekre. A 76 éves énekes nyíltan beszélt életének sötétebb időszakáról, de egy dolgot kategorikusan tagadott, ő soha, egyetlenegyszer sem ült volán mögé ittasan.

Nem szerettem a bulvársajtót. Például van egy pletyka, hogy rengeteg ittas vezetésem volt. Ez soha nem történt meg. De az emberek folyton ismételgetik ezt a mítoszt: 'Ó, annyi ittas vezetésért ítélték el.' Soha nem vezettem ittas állapotban. Szóval b*sszátok meg.

Továbbá elpanaszolta, hogy a sajtó mennyire gonosz tud lenni. És nem egyszerű, ha valaki ennyit figyelmet kap.

Billy Joel-nek nemrég jelent meg az új dokumentumfilmje az HBO Max-on

Fotó: PA / Northfoto

Billy Joel autóbaleseteket szenvedett

A dokumentumfilmben Billy Joel részletesen beszámolt arról, hogyan lépett ki a reflektorfényből a 2000-es évek közepén. Ez annak volt köszönhető, hogy abban az időszakban, 2002, 2003 és 2004 során is történt három különböző autóbalesete, egyik esetben sem találtak nála sem alkoholt, sem drogokat, és ezt most maga Billy Joel is megerősítette:

Nincs nyoma, se rendőrségi jelentés, se vád, se bírósági ügy, semmi. Soha nem vezettem részegen. Elég volt ebből a baromságból!

Billy Joel mély depresszióban volt

Billy Joel dokumentumfilmjében azt is bevallotta, hogy az az időszak az életében nagyon nehéz volt számára:

A 9/11 után mély depresszióba zuhantam. Szétesett a házasságom, New York romokban, és úgy éreztem, nincs miért élnem. Csak mentem, automatikusan és balesetek történtek.

A szókimondó dokumentumfilmben Billy Joel nem csak a balesetek körülményeit tisztázta, hanem saját sötét időszakáról is mesélt. Arról, amikor megpróbált öngyilkos lenni és arról, hogyan vitte be magát elvonóra, és hogy miként fordult a zene felé, mint egyetlen menedékéhez.