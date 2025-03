Hailey Biebert és férjét azzal vádolják, hogy utánozzák Selena Gomezt és Benny Blanco-t. Justin Bieber feleségével és The Kid Laroi ausztrál rapperrel múlatta az időt az anaheimi vidámparkban. Bieber exe, Selena Gomez és jelenlegi vőlegénye szintén ugyanott programolt egy hónappal ezelőtt.

Justin Bieber és felesége Selena Gomezéket utánozza? (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Justin Bieber majmolja exét

A fiatal énekes nemrég töltött fel képeket az Instagram-oldalára, amiken épp szomorú arcot vág végig, miközben a világ egyik legboldogabb helyén van. A rajongóknak azonban nem Justin szomorúsága szúrt azonnal szemet, hanem az, hogy nem is olyan rég Justin Bieber híres ex barátnője is ott múlatta az időt. Februárban ugyanis az egykori Disney gyereksztárt és a lemezproducert együtt látták a vidámparkban. A TikTokon egy felhasználó egy videómontázst is készített, amelyben mindkét pár Disneylandben látható és ugyanazokon a hullámvasutakon mennek, valamint még hasonló ruhákat is viselnek. Ha nem is az volt a szándékuk, hogy utánozzák őket, akkor is gyanús, hogy a múltkori kellemetlen Hailey Bieber-es eset után pont ugyanott töltik idejüket, ahol Selena Gomez és Benny Blanco egy hónappal ezelőtt jól érezte magát.

Hailey Bieber Selena Gomez megszállottja

Amióta Justin Bieber és Hailey Bieber egy pár, a rajongók két táborra oszlottak. Team Hailey az egyik, és Team Selena a másik. Az előbbi csapat örül annak, hogy Justin Bieber megnősült, amíg a másik ragaszkodik a régi szerelemhez, ami Selena Gomez és Justin Bieber között volt. Hailey Bieber azonban nem hagyta magát és fel is vette a kesztyűt a Selena Gomez táborral. Ez pedig szépen lassan egyfajta megszállottságba ment át. Legutóbb Hailey Bieber olyan kínos helyzetbe került, hogy egy gyűlölködő Selena Gomez videót véletlenül kedvelt, amit később hiába törölt, a szemfüles rajongók kiszúrtak. Természetesen Justin Bieber felesége később mindent tagadott. De ez nem változtatott a helyzet kellemetlenségén.

Justin Bieber egyre boldogtalanabb

De nem ez a kínos szituáció most Justin Bieber legnagyobb baja. A rajongók aggódásukat fejezték ki az énekes iránt, ugyanis mást sem lehet látni Justin Bieber közösségi oldalán csak azt, hogy botrányos videókat és képeket oszt meg. Ráadásul minden egyes nyilvános eseményen lepukkant külsővel, boldogtalan arckifejezéssel jelenik meg felesége árnyékában. A képviselője próbálta menteni a helyzetet, hogy ez a jelenlegi fáradt állapot csak apai kötelessége miatt van. Ám a rajongók tovább aggódtak. Justin Bieber pedig végre eljutott arra a pontra, hogy beismerje, bajban van. A mostani disneylandes képeket látva pedig egyértelműnek tűnik, hogy Selena Gomez-t hiányolja.