Kivételes alkalom: megmutatta ritkán látott testvérét a népszerű énekesnő

Kevesen tudják, hogy Gwen Stefani négy gyermek egyike. Az énekesnő szülei először egy fiút, Eric-ket köszöntötték a világon, majd megszületett az énekesnő is, utána pedig Jillian, végül Todd látta meg a napvilágot.

Gwen Stefani és férje is nagy családot alapított Fotó: AFP

Gwen és bátyja Eric közösen indultak zenei pályára. Együtt alapították meg a No Doubt nevű együttest, ahol Gwen frontemberként, Eric pedig a hátterében dolgozott a zenekar sikeréért. Eric írta az együttes dalait, majd kreativitása más irányba vitte el és animációs karrierbe kezdett.

Az énekesnő több interjúban is elmondta, bátyja rendkívüli mértékben inspirálja. A férfi kreativitása és zene szeretete vezette az énekesnőt is arra, hogy zenei karrierbe kezdjen. Az animálóként dolgozó férfit most húga köszönti fel születésnapja alkalmából. Gwen Stefani pár kedves szóval köszöntötte fel a testvérét az Instagram oldalán.