Gyász: meghalt a Dancing with the Stars legendája, csupán 52 éves volt

Szomorú hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy 52 éves korában elhunyt a híres koreográfus, Dave Scott, aki egyebek között a Dancing with the Starson és a Step Up második részén is dolgozott – rengetegen gyászolják őt, a halál oka egyelőre ismeretlen.

Elveszítettünk egy ikont, egy legendát, egy édesapát és egy kedves barátot. Ennek a veszteségnek a súlya hullámokat fog kelteni az idők végezetéig. De az emléke és öröksége tovább fog élni Szeretünk Dave Scott, és mindent, amit elértél. Sosem fogjuk elfelejteni az örömöt és komfortot, amit az embereknek adtál

– olvasható a bejelentésnél.