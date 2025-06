A Fehér Lótusz sztárjai megtörték a csendet a viszályuk kapcsán

Walton Goggins és Aimee Lou Wood hónapokon keresztül izgalomban tartották a rajongókat a kettejük közötti viszállyal kapcsolatban. A Fehér Lótusz sztárjai most végre pontot vettek a találgatások végére.

Fehér Lótusz sztárjai tagadják, hogy feszültség lenne kettejük között (Fotó: Northfoto)

A Fehér Lótusz sztárjai közt szent a béke?

Már több, mint egy hónapja vége van a Fehér Lótusz harmadik évadának. Mégis még mindig az tartja izgalomban a rajongókat, hogy vajon mi lehet a sorozat tragikus sorsú szerelmespárjával. Walton Goggins és Aimee Lou Wood között ugyanis több olyan eset is történt, ami azt feltételezte, hogy haragban vannak egymással. A két színész azonban most pontot tett a balhéjukkal kapcsolatos találgatások végére. A Variety-ben egy közös interjúban nyugtatták meg a rajongókat, hogy nincs semmilyen feszültség. Továbbra is nagyon szeretik egymást. Walton Goggins így fogalmazott ezzel kapcsolatban:

Nincs semmilyen viszály. Imádom, őrülten szeretem ezt a nőt, és annyira fontos nekem.

Majd az 53 éves színész tovább magasztalta Aimee Lou Woodot. Olyan nagy nevekhez hasonlította őt, mint Goldie Hawn vagy Meg Ryan:

Bármit meg tud csinálni, és meg is fogja csinálni. Nézd meg, hogy a következő 20 évben milyen tapasztalatai lesznek. Én egy szigeten leszek, azt hiszem, Görögországban. De ő különleges.

Aimee Lou Wood nem törődött a pletykákkal, meg sem próbált magyarázkodni, tudta, hogy semmit nem érne el vele (Fotó: PA / Northfoto)

Aimee Lou Wood Instagram kikövetést is megmagyarázta

Az első jel, ami arra utalt, hogy baj van a thaiföldi Paradicsomban az volt, hogy a rajongók kiszúrták, hogy a két színész kikövette egymást az Instagram oldalukon. A színésznő erre is kitért az interjúban:



Szerintem ez annyira jellemzi, hogy kulturálisan hol tartunk. Miért mindenki az Instagram megszállottja? Ez lényegtelen. Mi lesz.rjuk az Instagramot.

Ezután javaslatot tett arra, hogy a rajongóknak inkább a valóságban kellene élnie az internet helyett. Továbbá azt is hozzátette, hogy jobb lenne, ha inkább a Fehér Lótuszban alakított karaktereikkel és a történetükkel foglalkoznának és azt élveznék. Wood tisztában volt azzal, hogy miket pletykálnak róluk, de tudatosan nem reagált eddig sehol sem. Mert tudta, hogy úgy sem ért volna el semmit vele, csak tovább szította volna a tüzet. Ezért inkább hátradőlt és figyelte, hogy csinálnak bolhából elefántot az emberek.