Ilyen kerek popsi nincs is: Cristiano Ronaldo szerelme lehetetlenül szűk ruhában villantotta meg formás fenekét

Georgina Rodríguezt a legtöbben Cristiano Ronaldo barátnőjeként ismerik. A spanyol és argentin szépség és közösségi média személyiség, aki egyben modell, vállalkozó és odaadó családanya 2016-ban jött össze a portugál labdarúgóval. Több közös gyermekük is született: egy kislány Alana, akit egy ikerpár is követett volna, azonban tragikus módon a pár kisfia a szülés során elhunyt 2022 áprilisában. Két közös lányuk azonban kétségtelenül anyjuk szépségét örökölte, ami nem is csoda, hiszen Georgina igazi egzotikus szépségként tündököl fotóin.

Georgina egy igazi egzotikus szépség Fotó: Anadolu via AFP

A 31 éves édesanya ugyanis legújabb Instagram-posztjában egy teljesen testrefeszülős, bombafomráját és tökéletes idomait kiemelő edzőruhában pózolt a kamerának. Tette mindezt egy elképesztő tűsarkúban, amelyben amúgy is hosszú, szexi lábai és formás feneke csak még vadítóbbnak hatott.

Gyönyörű

- érkeztek is a kommentek, amelyben többen megjegyezték azt is, hogy Georgina ezen lélegzetelállító képein rendkívül hasonlít Kim Kardashianre, aki szintén szexi alkotásairól ismert a leginkább családja reality-sorozata után.

