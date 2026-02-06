Ez az olaj rákkeltő lehet: ha ilyet vettél, semmiképp ne használd!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívás miatt tett bejelentést: veszélyes étolaj került a piacra.

Termékvisszahívás: ezt az étolajat még véletlenül se használd el, nagy baj van vele!

A hatóságok bejelentése alapján egy Indiából importált rizskorpaolaj esetében határértéket meghaladó glicidil-észtereket mutattak ki. A glicidil-észterek a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

A termékvisszahívás a következő étolajat érinti