Ez az olaj rákkeltő lehet: ha ilyet vettél, semmiképp ne használd!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívás miatt tett bejelentést: veszélyes étolaj került a piacra.
A hatóságok bejelentése alapján egy Indiából importált rizskorpaolaj esetében határértéket meghaladó glicidil-észtereket mutattak ki. A glicidil-észterek a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.