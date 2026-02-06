Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Ez az olaj rákkeltő lehet: ha ilyet vettél, semmiképp ne használd!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 10:10
Aggasztó hírek érkeztek! Aki ilyen olajat vett, semmiképp ne használja!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívás miatt tett bejelentést: veszélyes étolaj került a piacra.

Termékvisszahívás: ezt az étolajat még véletlenül se használd el, nagy baj van vele!

A hatóságok bejelentése alapján egy Indiából importált rizskorpaolaj esetében határértéket meghaladó glicidil-észtereket mutattak ki. A glicidil-észterek a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

A termékvisszahívás a következő étolajat érinti

  • Termék megnevezése: Finomított rizskorpaolaj
  • Márka: Alesie
  • Kiszerelés: 1l
  • MMI: 01/06/2027
  • Gyártási dátum: 2025-05-05
  • Gyártó: AWL Agri Business (India)
  • Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)
  • Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.
  • Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó glicidil-észterek
