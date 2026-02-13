Az Esélyünk oldalán osztották meg Szilvágyi Gergő beszámolóját, aki születése óta kerekesszékben él. Férj, két gyermek büszke édesapja, sportoló. Mindennapjait a család, az aktív élet és a tudatos tervezés határozza meg, ebben pedig saját bevallása szerint is sokat segített a rezsistop.

Szilágyi Gergő elmondta: így segített a rezsistop / Fotó: Balogh Zoltán

Szilágyi Gergő legutóbbi videójában az idei télről és annak hatásairól beszélt.

Sziasztok!

Na mit szóltok, mekkora tél volt az idei, mekkora hó volt? Édesapámék mesélték anno, hogy a nyolcvanas évek végén mekkora hó volt, mekkora tél volt. Picit az én emlékeimben is dereng, hogy voltak olyan napok, amikor nem kellett iskolába menni. Ezt most idén ugyanúgy megkaptuk.

A nosztalgia mellett azonban már egy édesapa szemszögéből élte meg a havazást.

Két gyermek édesapja vagyok, rengeteget gondoltam arra, hogy majd egyszer én is meg tudom mutatni a gyerkőcöknek, hogy milyen is az óriási nagy havazás, mekkora jó dolog szánkózni ekkora hóban, úgyhogy örülök, hogy ez most idén megtörténhetett.

Ezután a hideg hónapok terhei is szóba kerültek.

Őszinte leszek egy picit aggódtam, de a rezsistopnak hála megnyugodtam, hogy ezt a rengeteg terhet, amit ez a bár gyönyörű, de mégis hideg időjárás jelent, nem kell magunkra vennünk, hanem segítséget kaptunk ebben. Eddig is óriási támogatás volt már a rezsicsökkentés, de a legújabb intézkedéseknek hála, most a rezsistop végképp megkönnyítette az életünket.

Hozzátette, hogy szerinte ez minden családos ember életére hatással lehet.