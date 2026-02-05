Közleményt adott ki a Sándor-palota, Sulyok Tamásról van szó

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök részt vesz a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitó ünnepségén, Milánóban.

Sulyok Tamás részt vesz a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitóján Fotó: Bruzák Noémi

Az államfő – házastársa, Nagy Zsuzsanna kíséretében – az olimpiai mozgalom meghívására a megnyitóünnepség mellett magyar érdekeltségű sporteseményeket tekint meg, ellátogat a milánói olimpiai faluba, valamint találkozik a magyar csapat versenyzőivel és stábtagjaival.

A milánói–cortinai játékokon 15 magyar sportoló képviseli hazánkat.