Közleményt adott ki a Sándor-palota, Sulyok Tamásról van szó

Sulyok Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 15:42
Dr. Sulyok Tamás részt vesz a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitóján.
Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök részt vesz a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitó ünnepségén, Milánóban.

Sulyok Tamás részt vesz a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitóján
Sulyok Tamás részt vesz a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitóján Fotó: Bruzák Noémi

Az államfő – házastársa, Nagy Zsuzsanna kíséretében – az olimpiai mozgalom meghívására a megnyitóünnepség mellett magyar érdekeltségű sporteseményeket tekint meg, ellátogat a milánói olimpiai faluba, valamint találkozik a magyar csapat versenyzőivel és stábtagjaival.

A milánói–cortinai játékokon 15 magyar sportoló képviseli hazánkat.

A magyar csapat olimpia előtti ünnepélyes fogadalomtételére január 24-én a köztársasági elnök jelenlétében, a Sándor-palotában került sor.

