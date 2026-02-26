„Arra kérlek benneteket, hogy töltsétek ki” – nemes ügyhöz csatlakozott Schobert Norbi

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, vannak olyan hazai közéleti szereplők, akik szerint: „Túl sok jut a sportra.” Ha rajtuk múlna megszűnne a hazai sporttámogatás jól működő rendszere. Ebben a helyzetben indult el az a sportpetíció, amihez Magyarország fogyatékosságügyi sportszervezeteinek vezetői és kiemelkedő sportolói együtt csatlakoztak: védeni kell a magyar sportot és a sportoló közösségeket! Most Schobert Norbi is kiállt az ügy mellett.

Schobert Norbi Fotó: Végh István

A kezdeményezés üzenete egyértelmű: meg kell őrizni a magyar sport értékeit, és biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élő sportolók, a fiatalok és az őket támogató szakemberek nyugodt környezetben fejlődhessenek.

Schobert Norbi mindenkit aláírásra buzdít

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott most Schobert Norbi is, aki közösségi oldalán úgy fogalmazott: