Hatalmas összefogás a magyar sportért

Az eselyunk.hu írja, hogy vannak olyan közéleti szereplők, akik szerint: „Túl sok jut a sportra.” Terveik szerint ők megszüntetnék a hazai sporttámogatás jól működő rendszerét. Ebben a helyzetben indult el a sportpetíció, amihez Magyarország fogyatékosságügyi sportszervezeteinek vezetői és kiemelkedő sportolói együtt csatlakoztak: védeni kell a magyar sportot és a sportoló közösségeket!

Balról fent: Vajtó Richárd, Tapolczay Gergely, Csuri Ferenc, Urr Anita, Kósa Ádám; balról lent: Kajtár Dóra, Mező Boglárka, Szabó László, Szekeres Pál (Fotó: Sipos Barnabás Attila)

A portál írja, hogy a kezdeményezés mögé felsorakozott Szekeres Pál európai parlamenti képviselő és Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár is, ezzel is jelezve:

a magyar sport ügye mindenkihez szól, aki hisz a közösség erejében.

A sportágak képviseletében csatlakozott Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) elnöke, valamint a FODISZ főtitkára Vajtó Richárd is. A hallássérült sportolók közösségét Dr. Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége elnöke képviselte.

A sportolók nevében Mező Boglárka, paralimpiai ezüstérmes, világbajnok és Európa-bajnok kard-, tőr- és párbajtőrvívó hangsúlyozta: a jövőben helyzet nemcsak a sportolókat, hanem a családokat, a gyerekeket és az edzőket is érintené, ezért most különösen fontos az összefogás. Csuri Ferenc, a Magyar Boccia Szövetség szövetségi kapitánya szerint: a magyar sport jövője a közös felelősségünk, és mindannyiunk feladata, hogy a sportolókat biztonságos és kiszámítható környezet vegye körül. A petícióhoz csatlakozott továbbá Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára, valamint Kajtár Dóra, siketlimpiai bronzérmes női sakkozó, jelezve, hogy minden sportoló közösség fontos része ennek az összefogásnak.

A kezdeményezés üzenete egyértelmű: meg kell őrizni a magyar sport értékeit, és biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élő sportolók, a fiatalok és az őket támogató szakemberek nyugodt környezetben fejlődhessenek.

Most mindenki tehet a magyar sport jövőjéért! Töltse ki és írja alá Ön is a petíciót!