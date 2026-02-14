Ötöslottó: 4,56 milliárd forint volt a tét, itt vannak a nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

16 (tizenhat)

32 (harminckettő)

35 (harmincöt)

58 (ötvennyolc)

59 (ötvenkilenc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 38 darab, nyereményük egyenként 2 007 400 forint;

3 találatos szelvény 3133 darab, nyereményük egyenként 25 630 forint;

2 találatos szelvény 86 810 darab, nyereményük egyenként 3470 forint.

Joker: 946303

A Jokeren egy telitalálat volt, nyereménye 71 395 320 forint.