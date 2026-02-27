Nyitrai Zsolt: A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 13:44
Ezt írta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.
"A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya" -  jelentette ki a Facebookon-oldalán Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Az elmúlt években sportolóink fantasztikus sikereket értek el. Ezek az eredmények mögött tudatos építkezés, stabil támogatási rendszer és kiszámítható háttér áll

- tette hozzá.

Vannak, akik szerint „túl sok jut a sportra”, és megszüntetnék a jól működő sporttámogatási rendszert. Ez sportegyesületek ezreit sodorná veszélybe, ellehetetlenítené az utánpótlás-nevelést, bezárásokat és súlyos terheket hozna a családoknak. A magyar sport stratégiai nemzeti ügy

- emelte ki.

Ezért csatlakozom a sportpetícióhoz, és kérek mindenkit: álljunk ki együtt a magyar sportért! Kérem töltse ki a petíciót a https://www.nemzetisport.hu/sportpeticio oldalán és álljunk ki együtt a magyar sportért!

- zárta a bejegyzését Nyitrai Zsolt.

 

