Nyitrai Zsolt: A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya

"A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya" - jelentette ki a Facebookon-oldalán Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.
Az elmúlt években sportolóink fantasztikus sikereket értek el. Ezek az eredmények mögött tudatos építkezés, stabil támogatási rendszer és kiszámítható háttér áll
- tette hozzá.
Vannak, akik szerint „túl sok jut a sportra”, és megszüntetnék a jól működő sporttámogatási rendszert. Ez sportegyesületek ezreit sodorná veszélybe, ellehetetlenítené az utánpótlás-nevelést, bezárásokat és súlyos terheket hozna a családoknak. A magyar sport stratégiai nemzeti ügy
- emelte ki.
Ezért csatlakozom a sportpetícióhoz, és kérek mindenkit: álljunk ki együtt a magyar sportért! Kérem töltse ki a petíciót a https://www.nemzetisport.hu/sportpeticio oldalán és álljunk ki együtt a magyar sportért!
- zárta a bejegyzését Nyitrai Zsolt.
