Nyitrai Zsolt: A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya

Vannak, akik szerint „túl sok jut a sportra”, és megszüntetnék a jól működő sporttámogatási rendszert. Ez sportegyesületek ezreit sodorná veszélybe, ellehetetlenítené az utánpótlás-nevelést, bezárásokat és súlyos terheket hozna a családoknak. A magyar sport stratégiai nemzeti ügy