Ismét szabadulni próbált a sorozatgyilkos, Magda Marinko

Magda Marinko
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 12:40
feltételes szabadságsorozatgyilkos
A 90-es évek legismertebb sorozatgyilkosa ismét megpróbált szabadulni a börtönből. Immár hetedik alkalommal jelentették ki: Magda Marinko marad a börtönben.

Magda Marinkót 1996-ban ítéltek életfogytiglani fegyházbüntetésre különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért. Büntetését azóta is a szegedi Csillagbörtönben tölti, ahonnan többször is megkísérelt feltételesen szabadulni.

Szabadulni próbál Magda Marinko
Szabadulni próbál a börtönből Magda Marinko / Fotó: MTI

Magdát több előre kitervelt, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntette miatt ítélte el a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban. Azóta is úgy él a köztudatban, mint a 90-es évek leghírhedtebb és legbrutálisabb sorozatgyilkosa.

Évtizedekig szinte semmilyen hír nem látott vele kapcsolatban napvilágot. 2019. március 24-én azonban eljött a sokak által rettegett nap, amikor is jogosulttá vált a feltételes szabadságra bocsátás kérésére.

Magyarországon a bírói gyakorlat szerint a feltételes szabadságvesztés kedvezménye nem automatikusan járó jogosultsága az elítéltnek, hanem összetett feltételek teljesülése mellett adható lehetőség. Magda 2019 óta már hét alkalommal kérvényezte szabadon engedését.

Ismét szabadulni próbált Magda Marinko

Eddig hat alkalommal úgy találta a Szegedi Törvényszék, hogy a sorozatgyilkos nem képes a társadalomba való reintegrációra. Egyrészt, mivel szabadlábra helyezésére nem biztosított a társadalom biztonsága, másrészt ő maga nem lenne képes újra a társadalomba beilleszkedni.

Hetedig kérelmének ügyében a minap született döntés: eszerint Magda Marinkónak maradnia kell a börtönben. A Szegedi Törvényszék oldalán közölt információk szerint a szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátását mellőzték. Egy év múlva azonban ismét megpróbálkozhat a szabadulással.

 

