Ismét szabadulni próbált a sorozatgyilkos, Magda Marinko

Magda Marinkót 1996-ban ítéltek életfogytiglani fegyházbüntetésre különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért. Büntetését azóta is a szegedi Csillagbörtönben tölti, ahonnan többször is megkísérelt feltételesen szabadulni.
Magdát több előre kitervelt, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntette miatt ítélte el a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban. Azóta is úgy él a köztudatban, mint a 90-es évek leghírhedtebb és legbrutálisabb sorozatgyilkosa.
Évtizedekig szinte semmilyen hír nem látott vele kapcsolatban napvilágot. 2019. március 24-én azonban eljött a sokak által rettegett nap, amikor is jogosulttá vált a feltételes szabadságra bocsátás kérésére.
Magyarországon a bírói gyakorlat szerint a feltételes szabadságvesztés kedvezménye nem automatikusan járó jogosultsága az elítéltnek, hanem összetett feltételek teljesülése mellett adható lehetőség. Magda 2019 óta már hét alkalommal kérvényezte szabadon engedését.
Eddig hat alkalommal úgy találta a Szegedi Törvényszék, hogy a sorozatgyilkos nem képes a társadalomba való reintegrációra. Egyrészt, mivel szabadlábra helyezésére nem biztosított a társadalom biztonsága, másrészt ő maga nem lenne képes újra a társadalomba beilleszkedni.
Hetedig kérelmének ügyében a minap született döntés: eszerint Magda Marinkónak maradnia kell a börtönben. A Szegedi Törvényszék oldalán közölt információk szerint a szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátását mellőzték. Egy év múlva azonban ismét megpróbálkozhat a szabadulással.
