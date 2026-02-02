Ne válj ellenséggé: így rontják el a leépítéseket a cégek a leggyakrabban

A leépítések kezelése az egyik legnehezebb vezetői feladat: ilyenkor nemcsak üzleti döntések születnek, hanem hosszú évekre meghatározódik a cég megítélése, belső kultúrája és jövőbeli munkaerő-vonzó képessége is. A rosszul kezelt elbocsátások nyomai ugyanis sokkal tovább élnek, mint maga a válság.

A leépítések kezelése az egyik legnehezebb vezetői feladat (Forrás: Jobinfo)

Amikor elfogy a bizalom, nem segít a konjunktúra sem

HR-szakértők egyetértenek abban, hogy az a szervezet, amely nehéz időkben magára hagyja az embereit, később sem tud teljesen talpra állni. Hiába javul a gazdasági környezet, hiába indul újra a toborzás, a legjobb jelöltek emlékeznek arra, hogyan bánt a cég az embereivel, amikor baj volt.

A legtöbb cégnél a leépítések során újra és újra ugyanazok a hibák ismétlődnek. Ezek nemcsak az elbocsátott munkavállalókban okoznak maradandó sebeket, hanem legalább ilyen súlyosan rombolják a maradó csapat bizalmát és motivációját is.

Az őszinteség hiánya az első repedés

Az egyik legsúlyosabb hiba, amikor a vezetés nem beszél nyíltan a cég valós helyzetéről. A jól működő szervezetekben az alkalmazottak nem csak a sikerekről, hanem a nehézségekről is tudnak. Ismerik az üzleti kihívásokat, hallanak a kockázatokról, és értik, milyen irányba tart a vállalat.

Amikor azonban a leépítés minden előjel nélkül, hirtelen csap le, az alkalmazottak nem a döntést magát, hanem az elhallgatást és a félrevezetést sem bocsátják meg. A nehézségeket sokan megértik, a bizalom elvesztését viszont ritkán.

Leépítés jövőkép nélkül: biztos recept a széteséshez

Egy vállalat csak akkor tud működni csökkentett létszámmal, ha világos stratégia és hiteles jövőkép áll mögötte. Súlyos hiba az elbocsátásokat úgy végrehajtani, hogy a vezetés maga sem látja tisztán, mi következik ezután.

A megmaradó munkatársaknak tudniuk kell, miért volt szükség a döntésre, és milyen irányba halad tovább a szervezet. Ha nincs kapaszkodó, nincs értelmezhető „miért”, akkor a bizonytalanság és a cinizmus gyorsabban terjed, mint bármilyen válsághír.

Amikor eltűnik az emberség

A leépítés szükségszerűen érzelmekkel teli folyamat. Düh, szomorúság, csalódottság és félelem jelenik meg mind az elbocsátottakban, mind azokban, akik maradnak. Az egyik legnagyobb vezetői hiba, amikor ezt a dimenziót egyszerűen figyelmen kívül hagyják.