Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik a kórházban: koleraszerű betegségben halt meg egy idős édesapa

vírus
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 17:02
kolerajárványkolera
Ruháit a helyszínen elégették. Rejtély, hogyan kapta el az apuka a koleraszerű betegséget.
Bors
A szerző cikkei

Egy 80 éves, kétgyermekes édesapa vesztette életét egy ritka, koleraszerű betegség következtében. 

Koleraszerű betegségben halt meg egy édesapa
Koleraszerű betegségben halt meg egy édesapa
Fotó: trairut noppakaew /  Shutterstock 

Milyen koleraszerű betegséget kapott el a férfi?

A férfi otthon lett rosszul, súlyos hasmenés és hányás gyötörte. Állapota gyorsan romlott, ezért kórházba szállították, ahol azonban már nem tudták megmenteni az életét.

Az orvosok kezdetben attól tartottak, hogy a viktoriánus korból ismert koleráról lehet szó. A betegséget az 1860-as években sikerült kiűzni Nagy-Britanniából, és napjainkban főként Ázsia és Afrika legszegényebb térségeiben fordul elő.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) később megállapította, hogy a férfi nem toxintermelő Vibrio cholerae fertőzésben szenvedett. Bár ez a variáns ritkán termel koleratoxint, más méreganyagokat kibocsáthat, amelyek súlyos gyomor-bélrendszeri megbetegedést, szövetfertőzést vagy akár szepszist is okozhatnak.

A fertőzés általában szennyezett vízzel való érintkezés vagy fertőzött tengeri herkentyűk fogyasztása útján terjed, de ritka esetekben akár tengeri állatok, például aligátorok vagy cápák, harapása nyomán is kialakulhat.

A kórházi személyzet teljes védőfelszerelést biztosított a férfi legidősebb fiának, aki így az ágya mellett ülhetett édesapja utolsó óráiban - a család szerint ez rendkívül megrázó élmény volt. Az orvosok előre figyelmeztették őket, amikor már tudták, hogy a férfinak csupán néhány órája lehet hátra.

Fogalmunk sincs, hogyan kapta el. Az orvosok megkérdezték, járt-e mostanában külföldön, de nem utazott sehová. Otthon élt a legkisebb fiával

- mondta a család.

A hozzátartozók kezdetben norovírus-fertőzésre gyanakodtak és különösen lesújtotta őket, amikor a fertőzés megfékezése érdekében a kórházban elégették a férfi ruháit - írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu