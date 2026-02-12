Pánik a kórházban: koleraszerű betegségben halt meg egy idős édesapa

Egy 80 éves, kétgyermekes édesapa vesztette életét egy ritka, koleraszerű betegség következtében.

Koleraszerű betegségben halt meg egy édesapa

Milyen koleraszerű betegséget kapott el a férfi?

A férfi otthon lett rosszul, súlyos hasmenés és hányás gyötörte. Állapota gyorsan romlott, ezért kórházba szállították, ahol azonban már nem tudták megmenteni az életét.

Az orvosok kezdetben attól tartottak, hogy a viktoriánus korból ismert koleráról lehet szó. A betegséget az 1860-as években sikerült kiűzni Nagy-Britanniából, és napjainkban főként Ázsia és Afrika legszegényebb térségeiben fordul elő.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) később megállapította, hogy a férfi nem toxintermelő Vibrio cholerae fertőzésben szenvedett. Bár ez a variáns ritkán termel koleratoxint, más méreganyagokat kibocsáthat, amelyek súlyos gyomor-bélrendszeri megbetegedést, szövetfertőzést vagy akár szepszist is okozhatnak.

A fertőzés általában szennyezett vízzel való érintkezés vagy fertőzött tengeri herkentyűk fogyasztása útján terjed, de ritka esetekben akár tengeri állatok, például aligátorok vagy cápák, harapása nyomán is kialakulhat.

A kórházi személyzet teljes védőfelszerelést biztosított a férfi legidősebb fiának, aki így az ágya mellett ülhetett édesapja utolsó óráiban - a család szerint ez rendkívül megrázó élmény volt. Az orvosok előre figyelmeztették őket, amikor már tudták, hogy a férfinak csupán néhány órája lehet hátra.

Fogalmunk sincs, hogyan kapta el. Az orvosok megkérdezték, járt-e mostanában külföldön, de nem utazott sehová. Otthon élt a legkisebb fiával

- mondta a család.

A hozzátartozók kezdetben norovírus-fertőzésre gyanakodtak és különösen lesújtotta őket, amikor a fertőzés megfékezése érdekében a kórházban elégették a férfi ruháit - írja a Metro.