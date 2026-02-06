Gyászba borult az ország: elhunyt Keleti Éva

Sajnos újabb gyászhírről kell hírt adnunk: 94 éves korában, február 6-án elhunyt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész – adta hírül a család.
Keleti Éva 1931-ben született Budapesten. 1949-től az ELTE Természettudományi Karán fizika–kémia szakon tanult. 1951-ben otthagyta az egyetemet és a Magyar Fotónál dolgozott, elvégezte a riportertanfolyamot Vadas Ernő és Langer Klára tanítványaként. 1955-től riporter volt a Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, a Magyar Távirati Irodánál, 1976 és 1989 között az Új Tükör képszerkesztője és fotóriportere, 1991-től a HT Press, a Gamma Képügynökség, 1992-től az Europress fotószerkesztőségének vezetője volt. 1976-ban sajtófotót tanított Indiában a Press Institute felkérésére, tanított a Magyar és a Nemzetközi Újságíró Iskolában. A fotóművész a színházi fényképezés úttörője volt, évtizedeken át az ő kamerájának lencséjén keresztül pillanthattunk be a függönyök előtti és mögötti világba.
Nyugodjék békében!
