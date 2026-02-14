Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Valentin nap: régen műanyag szívecskék nélkül is áradt a romantika az év minden napján - retró galéria

Még sehol nem volt a Valentin-nap, nem lepték el a várost a műanyag szívecskék és a giccses díszek, a virágárus lányok kosaraiból mégis áradt a romantika. Kukkants be velünk a múltba: megmutatjuk, hogyan festett a magyar főváros akkor, amikor még nem a fogyasztói láz, hanem a virágnyelv és az igazi udvarlás diktálta a tempót!

Ma már el sem tudjuk képzelni a február közepét anélkül, hogy ne botlanánk lépten-nyomon vörös rózsákba és szívecskés lufikba. De elgondolkodtál már azon, mi volt nálunk az amerikai importünnep előtt? A 19. század végén és a 20. század elején a virág nem egy kötelező, naptár szerinti tudnivaló volt, hanem a mindennapi élet legszebb ékszere.

Fény utcai piac, virágárusok a Retek utcai oldalon 1962. Fotó: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
A Váci utca virágos lányai: Több volt ez, mint üzlet

A Váci utca virágos lányai: Több volt ez, mint üzlet

A régi Budapest utcáin, a Múzeum körúttól a Váci utcáig, a tavasz első hírnökei nem a reklámok, hanem a virágárus kofák voltak. Ők nem steril üzletekben, légkondicionált helyiségekben várták a vevőket, hanem hatalmas fűzfa kosarakból, vagy a földre lepakolt vödrökből kínálták az árut. Ezek a lányok és asszonyok gyakran népviseletben, tiszta kötényben, hajnalok hajnalán érkeztek a piacokra, hogy a legfrissebb szirmokat kínálják a sietős uraknak. Egyetlen apró csokor ibolya a gomblyukba tűzve többet mondott minden szónál – és a férfiak tudták is, mit üzennek vele.

Amikor a virág még beszélni tudott

Míg ma a Valentin-nap a „minél nagyobb, annál jobb” elvét követi, régen a virágnyelv, azaz a floriográfia uralkodott. Ha egy úr fehér liliomot küldött, az az ártatlanságot jelentette, a vörös szegfű a szenvedélyt, de egy szál kék búzavirág már a hűségről árulkodott. Nem volt szükség drága ajándékokra: egyetlen szál virágban benne volt egy egész szerelmi vallomás. A virágárusok pedig nemcsak eladók, de a titkos szerelmek közvetítői is voltak.

A békebeli pompa

Természetesen nem csak az utcán zajlott az élet. Aki igazán meg akarta adni a módját, az olyan helyekre tért be, mint a ma is létező, ikonikus virágüzlet a Váci utcában. Itt már nemcsak a mező illata, hanem az igazi polgári luxus várta a vásárlót. A szecessziós belső térben a virágkötés művészetté nemesedett, és bár Valentin-napról még senki nem hallott, a nők iránti tisztelet és a szépség kultusza minden egyes csokorban ott rejtőzött.

Miért tűnt el ez a világ?

A Valentin-nap csak a 90-es évek elején robbant be Magyarországra, és bár sokan szeretik, a régi idők intimitását némileg elnyomta a tömegtermelés. Régen a virágárus ismerte a környék lakóit, tudta, ki kinek udvarol, és milyen csokrot illik küldeni egy névnapra vagy egy vasárnapi vizitre. Bár a nosztalgia megszépíti a múltat, a régi fotókat nézegetve egyvalami biztos: a virágok iránti rajongásunk mit sem változott. Legyen szó a békebeli Budapest ibolyájáról vagy a mai kor modern díszeiről, a virág továbbra is a legrövidebb út két ember szíve között.

Virágárus a Keleti pályaudvar előtt 1904. Fotó: Deutsche Fotothek / Brück und Sohn
Ferenciek tere (Kígyó tér). Virágnap, virágárusítás a hadbavonult katonák családjának megsegítésére 1914. Fotó: Fortepan / Országos Széchényi Könyvtár / Müllner János
Szent István (Lipót) körút a Visegrádi utca saroktól a Szemere utca felé nézve 1935. Fotó: Lukács Zsolt
Virágárus Budapesten 1941. Fotó: Fortepan / Kovács Györgyi
Gyerekek árulnak virágot Budapesten 1947. Fotó: Berkó Pál
Széll Kálmán (Moszkva) tér, háttérben a Várfok utca 1957. Fortepan / Mihály Tamás
Dob utca - Erzsébet (Lenin) körút sarok 1957. Fotó: Fortepan / UVATERV
Astoria kereszteződés, jobbra a háttérben az ELTE épülete 1958.Fotó: Fortepan / Handa család
Virágárusok a piacon 1960. Fotó: Fortepan / Szilvási hagyaték
Múzeum körút - Múzeum utca sarka 1960. Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr
Erzsébet (Lenin) körút 19., a Bútoráruház bejárata 1962. Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára
Fővám (Dimitrov) tér, Központi Vásárcsarnok 1967. Fotó: Fortepan / Zofia Rydet
Teréz (Lenin) körút, virágárus a Nyugati pályaudvar előtt 1968. Fotó: Fortepan / Gwen Jones
Idős asszony árul virágot a budapesti utcán 1976. Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán
Fény utcai piac, virágárusok a Retek utcai oldalon 1986. Fortepan / Golz Bernd
