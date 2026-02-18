Új korszak a gasztroenterológiai diagnosztikában: megnyílt a MiND Klinika endoszkópos részlege az EndoExpert praxiscéggel együttműködésben

Az endoszkópos részleg megnyitása azért mérföldkő, mert a legmodernebb technológia és a szakmai professzionalizmus ötvözésével lehetővé teszi a gyomor- és bélrendszeri megbetegedések korai, precíziós felismerését és új szintre emeli a pácienskomfortot. A MiND Klinika új részlegének megnyitóján Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és felesége, dr. Várkonyi Andrea is tiszteletét tette.
„Nagy sikernek tartjuk, hogy a magyar betegeknek olyan klinikát tudunk biztosítani, ami esztétikus, diagnosztikai eszközökkel maximálisan felszerelt, és olyan professzionális szakemberekkel dolgozik, akik további innovációkig juttathatják a klinikát” – kezdte beszédét Dr. Mechtler László, a Mind Brain-Gut Center alapítója, neuro-onkológus professzor. Az amerikai DENT Intézet alapítója 2020-ban találkozott Dr. Schwab Richárd gasztroenterológus-belgyógyásszal, akivel szinte rögtön elkezdtek együttműködésben gondolkodni. Így jött létre 2021-ben a MiND Klinika.
Dr. Entz László, az intézmény ügyvezető igazgatója, idegsebészeti szakorvosa szintén Dr. Schwab Richárdnak köszönhetően mondott igent az együttműködésre 2022-ben.
„Olyan klinikát kívántunk létrehozni Magyarországon, ami Európában is ritkaságszámba megy. A MiND Klinika fejlesztései 2023-ban kezdődtek, melynek eredményeképpen a 700 négyzetméteres terület 1500 négyzetméterre nőtt. A korábbi jól bejáratott szakorvosi ellátás csúcskategóriás új eszközökkel, szakrendelésekkel és együttműködésekkel bővült" – árulta el.
A Mészáros Lőrinc üzletember tulajdonában lévő Mészáros Csoport egyik zászlóshajója, a Talentis Group Zrt. 2025 decemberében
tőke formájában biztosította az intézmény működéséhez szükséges anyagi hátteret. Célja a klinika infrastruktúrájának fejlesztése és a szolgáltatások bővítése. Ennek kapcsán Dr. Entz László ügyvezető megjegyezte:
„A jelenlegi piaci körülmények között ez ma Európában nagyon ritka, ugyanakkor elengedhetetlen feltétele annak, hogy olyan szakmai közösséget építhessünk, amelynek tagjai hosszú távon stabil elköteleződést vállalhatnak a klinika mellett.”
Az ügyvezető beszélt arról is, hogy a klinika üzleti modellje megköveteli, hogy a csatlakozó praxisközösségek saját maguk is beruházzanak és hozzájáruljanak a közös sikerhez.
„A MiND Klinikát a közös anyagi felelősségvállalás is egyedivé teszi Magyarországon” – mondta.
A magánintézmény ebben a formában dolgozik együtt többek között a Demeter Pál és Gyökeres Tibor főorvosok által alapított gasztroenterológiai endoszkópos praxisközösséggel, az EndoExperttel és Dr. Schwab Richárd dietetikus kollégáival, a BiomTeammel, valamint a PSI Fájdalom Klinikával.
A Dr. Demeter Pál főorvos által vezetett endoszkópiás részlegen hazánkban elsőként indították el az endoszkópos ultrahangos vizsgálatokat, mely elsősorban a hasnyálmirigy megbetegedések esetén jelent rendkívül nagy diagnosztikai biztonságot.
A klinika vezetőségének tervei között szerepel fül-orr-gégészeti, szemészeti, nőgyógyászati, és urológiai praxisközösség elindítása, valamint együttműködési megállapodást terveznek a Bethesda Kórház újonnan alapított Gyermek Sportegészségügyi Központjával is.
