Új korszak a gasztroenterológiai diagnosztikában: megnyílt a MiND Klinika endoszkópos részlege az EndoExpert praxiscéggel együttműködésben

mind klinika
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 13:06
Ünnepélyes keretek között átadták a MiND Klinika legújabb, endoszkópos részlegét február 11-én, a Lövőház utca 39. szám alatt. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Mészáros Lőrinc, a klinika többségi részesedését birtokló Mészáros Csoport tulajdonosa, beszédet Dr. Mechtler László, az intézmény alapítója és Dr. Entz László, a MiND Klinika ügyvezető igazgatója mondott, hangsúlyozva az új egység jelentőségét a modern betegellátásban.
Az endoszkópos részleg megnyitása azért mérföldkő, mert a legmodernebb technológia és a szakmai professzionalizmus ötvözésével lehetővé teszi a gyomor- és bélrendszeri megbetegedések korai, precíziós felismerését és új szintre emeli a pácienskomfortot. A MiND Klinika új részlegének megnyitóján Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és felesége, dr. Várkonyi Andrea is tiszteletét tette.

MiND Klinika új részlege megnyitott.
Csúcstechnológiás berendezések a MiND Klinika új endoszkópos részlegén.
Forrás: Flatlight Creatives

MiND Brain-Gut Center

  • A MiND Brain-Gut Center, röviden MiND Klinika egy olyan modern magán egészségügyi központ, ami az integrált, személyre szabott betegellátást helyezi a középpontba. Szemléletének lényege, hogy a különböző szakterületek szoros együttműködésével gyors és átfogó megoldásokat kínáljanak a páciensek számára. A klinikát a korszerű diagnosztikai háttér és a komplex gondolkodás teszi egyedivé.
  • A MiND Klinikát a DENT Neurológiai Intézet mintájára hozták létre, mely az Egyesült Államok egyik legnagyobb magán járóbeteg-neurológiai központja. 
  • Dr. Schwab Richárd a MiND Klinika egyik alapítója és szakmai vezetője, belgyógyász-gasztroenterológus, aki nemzetközi szinten elismert szakértője a bélflóra és az idegrendszeri betegségek közötti összefüggéseknek.
  • A MiND Klinika alapítója Dr. Mechtler László, ügyvezető igazgatója Dr. Entz László.
  • A teljes Ferencvárosi Torna Club a MiND Klinikát választotta hivatalos egészségügyi szolgáltatójának. 

Európában egyedülálló magánklinika – Amerikai mintára jött létre a MiND Brain-Gut Center

Nagy sikernek tartjuk, hogy a magyar betegeknek olyan klinikát tudunk biztosítani, ami esztétikus, diagnosztikai eszközökkel maximálisan felszerelt, és olyan professzionális szakemberekkel dolgozik, akik további innovációkig juttathatják a klinikát” – kezdte beszédét Dr. Mechtler László, a Mind Brain-Gut Center alapítója, neuro-onkológus professzor. Az amerikai DENT Intézet alapítója 2020-ban találkozott Dr. Schwab Richárd gasztroenterológus-belgyógyásszal, akivel szinte rögtön elkezdtek együttműködésben gondolkodni. Így jött létre 2021-ben a MiND Klinika.

 

Dr. Mechtler László, a MiND Klinika alapítója beszélt a kezdetekről. 
Forrás: Flatlight Creatives

Dr. Entz László, az intézmény ügyvezető igazgatója, idegsebészeti szakorvosa szintén Dr. Schwab Richárdnak köszönhetően mondott igent az együttműködésre 2022-ben. 

„Olyan klinikát kívántunk létrehozni Magyarországon, ami Európában is ritkaságszámba megy. A MiND Klinika fejlesztései 2023-ban kezdődtek, melynek eredményeképpen a 700 négyzetméteres terület 1500 négyzetméterre nőtt. A korábbi jól bejáratott szakorvosi ellátás csúcskategóriás új eszközökkel, szakrendelésekkel és együttműködésekkel bővült" – árulta el.

MiND Klinika új részleg
Dr. Entz László ügyvezető igazgató a MiND Klinikán történt fejlesztéseket ismertette.
Forrás: Flatlight Creatives

A Mészáros Csoport biztosítja az intézmény működéséhez szükséges anyagi hátteret

A Mészáros Lőrinc üzletember tulajdonában lévő Mészáros Csoport egyik zászlóshajója, a Talentis Group Zrt. 2025 decemberében 

tőke formájában biztosította az intézmény működéséhez szükséges anyagi hátteret. Célja a klinika infrastruktúrájának fejlesztése és a szolgáltatások bővítése. Ennek kapcsán Dr. Entz László ügyvezető megjegyezte: 

MiND Klinika új részleg
A Mészáros Csoport egyik zászlóshajója, a Talentis Group Zrt. biztosítja a MiND Klinika működéséhez szükséges anyagi hátteret. A fotón balról: Dr. Entz László, Mészáros Lőrinc, dr. Várkonyi Andrea.
Forrás: Flatlight Creatives

A jelenlegi piaci körülmények között ez ma Európában nagyon ritka, ugyanakkor elengedhetetlen feltétele annak, hogy olyan szakmai közösséget építhessünk, amelynek tagjai hosszú távon stabil elköteleződést vállalhatnak a klinika mellett.” 

Az ügyvezető beszélt arról is, hogy a klinika üzleti modellje megköveteli, hogy a csatlakozó praxisközösségek saját maguk is beruházzanak és hozzájáruljanak a közös sikerhez. 

A MiND Klinikát a közös anyagi felelősségvállalás is egyedivé teszi Magyarországon” – mondta. 

A magánintézmény ebben a formában dolgozik együtt többek között a Demeter Pál és Gyökeres Tibor főorvosok által alapított gasztroenterológiai endoszkópos praxisközösséggel, az EndoExperttel és Dr. Schwab Richárd dietetikus kollégáival, a BiomTeammel, valamint a PSI Fájdalom Klinikával. 

MiND Klinika új részleg megnyitója
MiND Klinika új részlege csúcstechnológiás berendezésekkel.
Forrás: Flatlight Creatives

Csúcstechnológiás berendezések az új EndoExpert endoszkópos részlegen

A Dr. Demeter Pál főorvos által vezetett endoszkópiás részlegen hazánkban elsőként indították el az endoszkópos ultrahangos vizsgálatokat, mely elsősorban a hasnyálmirigy megbetegedések esetén jelent rendkívül nagy diagnosztikai biztonságot. 

  • Üzembe helyeztek egy csúcstechnológiás, 256 szeletes kardio CT-berendezést, mely lehetővé teszi az infarktusveszély korai felismerését, időben kimutatja a kockázatot jelentő érszűkületeket. 
  • Elérhetővé vált az altatásos MR-vizsgálat is, amely a szorongó páciensek vagy gyermekek számára nyújt megoldást.
  • Konzultációra szolgáló szakorvosi rendelőket és további helyiségeket alakítottak ki röntgen, ultrahang, mammográfia, csontsűrűségmérő vizsgálatok számára.
  • Az endoszkópiás részleg 5+1 ággyal szolgálja, hogy a betegek kényelmesen készülhessenek a vizsgálatokra és ébredhessenek a vizsgálat után. 

 

A MiND Klinikán magas szintű gyógyítómunka zajlik.
Forrás: Flatlight Creatives

A MiND Klinika jövőbeli tervei

A klinika vezetőségének tervei között szerepel fül-orr-gégészeti, szemészeti, nőgyógyászati, és urológiai praxisközösség elindítása, valamint együttműködési megállapodást terveznek a Bethesda Kórház újonnan alapított Gyermek Sportegészségügyi Központjával is. 

A MiND Klinika mint holisztikus szemléletű kiállítótér

  • A magas szintű gyógyító munka mellett a klinikát az is egyedivé teszi, hogy kortárs magyar alkotók munkái díszítik a falakat. 
  • A kezdeményezés a Mechtler család saját gyűjteményéből került a magánklinika falaira a MiND Art Space program keretében. 
  • A MiND Art Space program célja, hogy a dolgozók és a páciensek a műalkotások megtekintése által inspirálódjanak és ezáltal csökkenjen a kezelések és vizsgálatok által okozott szorongás, másrészt, hogy egyfajta mecénás gesztusként – támogatást nyújtsanak a kortárs művészeknek.
  • Félévente új időszakos kiállítással készülnek. Ennek első felvonása az Easy to See című tárlat. 

 

