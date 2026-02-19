Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Termékvisszahívás: nagy a baj ezzel a fagyasztott eperrel

nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 16:44
spareper
A Spar egyik saját márkás termékét kellett visszarendelni a polcokról. Fagyasztott eperrel van baj.
K. C.
Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom miatt S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát hívott vissza a fogyasztóktól és vont ki a forgalomból a SPAR Magyarország Kft. - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.

Fagyasztott eper
Fagyasztott eper miatt figyelmeztetnek / Fotó: Hryshchyshen Serhii /  Shutterstock 

A hatóság kéri, hogy aki vásárolt az 1 kilogramm kiszerelésű, 2027. július 23., 24., 2027. november 14., 28., valamint 2028. január 14. minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből ne fogyasszon.

A közlemény szerint a SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket.

Kiemelték, hogy a növényvédő szerek olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mostani mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

A SPAR Magyarország Kft. honlapján közölte, a terméket a vásárlók az áruházaikba visszavihetik, a vételárat visszatérítik.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a vásárlók a kifogásolt tételeket 2026.03.18-ig vihetik vissza a SPAR Magyarország Kft. áruházaiba, a határidő lejárta után visszavételi igénnyel a termék beszállítóját az Agrosprint Zrt.-t ([email protected]) kereshetik.

Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca

Kiszerelés: 1 kg

Minőségmegőrzési idők: 23.07.2027; 24.07.2027; 14.11.2027; 28.11.2027; 14.01.2028

Beszállító: Agrosprint Zrt.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

Íme a visszahívott fagyasztott eper
 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
