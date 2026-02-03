Szelfit töltött fel magáról a körözött drogdíler, azonnal lecsapott rá a rendőrség

Elképesztően banális módon bukott le a rendőrök előtt az a 38 éves Gary Burden, akit a hatóságok A kategóriás kábítószerkereskedelemben való összeesküvés miatt köröztek. A brit férfi ugyanis egy agyagmaszkos szelfit feltöltve közölte a közösségi médián, hogy spa napot tart. A képet látva azonban rátaláltak, elfogták, kihallgatták és végül bűnösnek is vallotta magát kokain, heroin és kannabisz terjesztésére irányuló összeesküvés vádjában a drogdíler.

Szelfije miatt bukott le a drogdíler / Képünk illusztráció: unsplash

Készített egy képet magáról, miközben élvezte az iszappakolást. De ott, ahova megy, nem sok wellnessnap vár rá

- közölte X-en a Meyerside-i rendőrség.

Így bukott le a drogdíler

Gary-t 2025. szeptember 18-án tartóztatták le az Operation Venetic nevű akció keretében. Az Operation Venetic egy nemzetközi művelet, amely azokat a bűnözőket célozza meg, akik egy mobil titkosítási szolgáltatást, közismert nevén az Encrochatet használnak a hatóságok elől való rejtőzködésre. Gary itt több különböző felhasználónév alatt volt megtalálható kábítószer terjesztés céljából. Családtagjaira azonban név szerint hivatkozott, ami további nyomokat adott a rendőröknek a személyazonosságának megállapításához. Arról nem is beszélve, hogy nyíltan beszélt drogügyleteiről a titkosított hálózaton. Ezt pedig követte a banális hiba: a fotó.

A fiatalt a hatóságok a liverpooli reptéren tartóztatták le, majd beismerte, hogy részt vett 12 kg kokain, 24 kg heroin és 72 kg kannabisz terjesztésében. Bűnösnek vallotta magát továbbá bűncselekményből származó vagyon eltitkolására, átalakítására és leplezésére irányuló összeesküvésben is, amely 2020 januárja és júniusa között zajlott. Büntetése 13 év és 4 hónap lett a rácsok mögött, írja a TheSun.