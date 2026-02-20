Bébicsukának köszönheti világbajnoki címét a magyar horgász

Nem mindennapi történet Kemecsei Zoltán Jánosé, aki véletleneknek és a szerencsének is köszönhetően világbajnoki címet szerzett a magyar válogatott tagjaként a street fishing pergetőszakágban, ráadásul az amerikai viadalon egy bronzérem is összejött, amelyet Gégény Viktorral közösen érdemelt ki.
A pergetőhorgász kezdetben el sem akart indulni a vb-kvalifikációt jelentő országos bajnokságon, amit végül megnyert.
– A párom, Jakab Orsolya kapott meghívást, hogy induljon egy street fishing versenyen párosban. Természetesen támogattam ebben, bevállaltam a sofőr szerepét.
Az indulás előtti napom felhívott Gégény Viktor, hogy a csapattársa lesérült, így biztosan nem tud részt venni az országos bajnokságon, és hallotta, én kísérőként ott leszek a versenyen, ezért arra gondolt, induljak el vele, legalább nem fogok unatkozni
– mesélte a nem mindennapi történetet Kemecsei Zoltán János, aki végül igent mondott a felkérésre, és egy cseppet sem bánta meg.
Külön érdekesség, hogy csak az a horgász lehet válogatott, aki megnyeri az országos bajnokságot vagy a hároméves ranglistán kiérdemli azt, így Kemecsei Zoltánnak csak úgy volt esélye a vb-indulásra, ha megnyeri Gégény Viktorral az ob-t.
Az utolsó percben még a harmadik helyen álltunk, ám Viktor pillanatokkal a lefújás előtt akasztott egy 36 centis csukát (ez nagyon kicsinek számít – a szerk.), én a bokáig érő sárban csúsztam oda a parthoz, hogy meg tudjam meríteni.
A szabályok szerint a megmért és lefotózott halat egy applikációba kell feltölteni, csak így érvényes a fogás. A beküldtem a fotót a rendszerbe, ami azonnal lezárt, ezzel jelezve, véget ért a verseny, így nem voltam biztos benne, hogy elfogadták-e a halat. Egy perccel később hívott egy barátom, hogy gratulál az országos bajnoki címemhez, innen tudtam, hogy nyertünk, és utazunk a világbajnokságra – fogalmazott Kemecsei Zoltán János.
A tavaly októberi világbajnokságot az Egyesült Államokban rendezték, ahol nem a megszokott európai halakkal találkoztak a magyar versenyzők.
– Talán sokan nem tudják, de a street fishingben egyszerre indul az összes versenyző, érkezési sorrendben van a helyfoglalás, így kvázi egy futóversennyel indul a viadal. Nehezen, de sikerült megkaparintani az egyik jó helyet, így az első versenynapon megnyertük a szektorunkat Viktorral, aki a verseny legnagyobb halát is megfogta. A másik magyar csapat szektor második lett, így a következő fordulónak úgy vágtunk neki, hogy ezüstéremnél rosszabb szinte nem is lehet, végül csapatban megnyertük, egyéniben pedig bronzérmesek lettünk – zárta a világbajnok pecás.
